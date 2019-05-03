Политика

В Совфеде оценили идею Климкина заменить «Бессмертный полк» на УкраинеРИА Новости 06:41

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал предложение главы МИД Украины Павла Климкина пройтись в День Победы по улицам украинских городов с портретами "замученных от сталинских репрессий украинцев" неадекватным.
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Мария Захарова
Пусть только не забудет Саакашвили позвать. Это во-первых. А во-вторых, куда как правильнее в эти майские дни взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами. А то день рождения Бандеры на Украине отмечают, а про его жертв забыли.
— Мария Захарова, российский дипломатЦарьград 11:36

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