В Совфеде оценили идею Климкина заменить «Бессмертный полк» на УкраинеРИА Новости 06:41

Пусть только не забудет Саакашвили позвать. Это во-первых. А во-вторых, куда как правильнее в эти майские дни взять в руки портреты замученных бандеровцами и другими украинскими коллаборационистами. А то день рождения Бандеры на Украине отмечают, а про его жертв забыли.

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