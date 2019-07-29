Политика

Команда Зеленского создаст телеканал на русском языкеГазета.Ru 13:20

Уточняется, что этим телеканалом власти Украины планируют покрывать русскоговорящее население по всему миру. Кроме того, канал планируют сделать государственным, однако не отрицают ведение переговоров с частными компаниями. Ранее сообщалось, что подход к русскому языку на Украине смягчат.
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с чего всё началось
Власти Украины планируют создать всемирный русскоязычный канал для усиления позиций государства в информационной борьбе, сообщил
 в интервью «Интерфакс-Украина» замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко.
Ведомости14:04

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В Совфеде прокомментировали идею Киева создать канал для «борьбы за умы»

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На Украине создадут русскоязычный канал, чтобы «бороться за умы»

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В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»

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В Совфеде оценили идею создания на Украине канала для «борьбы за умы»

РЕН ТВ13:37

В Госдуме оценили идею украинских властей создать русскоязычный телеканал

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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
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Суд отказался признать внебрачного сына Станислава Говорухина

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Россия и Иран договорились расширить военное сотрудничество

Минобороны России и генштаб Вооруженных сил Ирана подписали меморандум о расширении двусторонних связей, заявил командующий иранских ВМС Хосейн Ханзади.
Обновлено в 14:11
Политика

МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров

Ранее в понедельник Александр Усс, губернатор Красноярского края, который МЧС относит к числу «наиболее горимых» регионов и где введен режим «Чрезвычайная ситуация в лесах», назвал лесные пожары в удаленных от населенных пунктах местах «обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно, а может, даже где-то и вредно».
Обновлено в 09:37
Происшествия

Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане

Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Навальный сообщил о развитии аллергической реакции и контактном дерматите

Обновлено в 13:50
Политика

Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма

Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.
Обновлено в 14:10
Происшествия

В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек

Обновлено в 13:02
Политика

В Грузии подсчитали убытки от запрета полетов в Россию

Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля в ответ на антироссийские выступления.
Обновлено в 10:09
Экономика

В России запретят анонимное пополнение электронных кошельков

В марте, как напоминает издание, власти уже запретили снимать наличные с анонимных электронных кошельков.
Обновлено вчера в 19:05
Наука

Таяние ледников Арктики эквивалентно выбросу триллиона тонн углекислого газа в атмосферу

Исследование: ледники тают быстрее, чем предполагали ученые «Мы проанализировали 40 климатических моделей по всему миру», — отметил сказал Марк Айзенман, профессор кафедры климата, атмосферы и физической океанографии университета.
Обновлено в 13:34
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Экономика

В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег

Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Финансы

Курсы доллара и евро на 29 июля

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 июля, составляет 63,1271 рубля.
Обновлено в 01:00
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено в 14:24
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Обновлено 27 июля в 20:08
Футбол

Милевский рассказал о сексе с Канделаки после ЧМ-2006

Обновлено в 12:58
Армия и оружие

В ДНР сообщили о бунте украинских морпехов

Обновлено в 01:58
Здоровье

Житель Волгоградской области скончался после укуса клеща

Обновлено в 05:48
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения

Обновлено в 05:59
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете МК рассказали о жизни в колонии.
Обновлено в 10:45
Общество

МИД предупредил граждан России об активности вулкана Этна в Италии

Обновлено в 14:31
Происшествия

Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 15 суток

В Зеленограде суд арестовал на 15 суток директора Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Ивана Жданова, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» со ссылкой на его адвоката Андрея Егорова.
Обновлено в 14:25
Космос

Российский грузовой корабль «Прогресс» затоплен в Тихом океане

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-11», отстыковавшийся от Международной космической станции (МКС), затоплен в южной части Тихого океана.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей

Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.
Обновлено в 09:56
Авто

Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой

Как сообщает auto.mail.ru, внедорожник с новой коробкой передач будет предлагаться в четырех исполнениях, где одна из версий будет Edition 1. Эта модификация будет отличаться особыми шильдиками, новыми сидениями и другим декором.
Обновлено в 09:09
Общество

«Росконтроль» проверил зубные пасты

"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

Россия начала серийное производство Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Политика

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Общество

Летний амфитеатр появится на месте фонтана у библиотеки РАН

Летний театр появится на месте бывшего фонтана у библиотеки Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, пострадавшей в 2015 году от пожара.
Обновлено в 00:41
Авто

Обновленный Nissan Patrol сфотографировали без камуфляжа

Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.
Обновлено в 12:33
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