с чего всё началось

Уточняется, что этим телеканалом власти Украины планируют покрывать русскоговорящее население по всему миру. Кроме того, канал планируют сделать государственным, однако не отрицают ведение переговоров с частными компаниями. Ранее сообщалось, что подход к русскому языку на Украине смягчат.

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Политика Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.

Политика В Грузии подсчитали убытки от запрета полетов в Россию Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля в ответ на антироссийские выступления.

Экономика В России запретят анонимное пополнение электронных кошельков В марте, как напоминает издание, власти уже запретили снимать наличные с анонимных электронных кошельков.

Наука Таяние ледников Арктики эквивалентно выбросу триллиона тонн углекислого газа в атмосферу Исследование: ледники тают быстрее, чем предполагали ученые «Мы проанализировали 40 климатических моделей по всему миру», — отметил сказал Марк Айзенман, профессор кафедры климата, атмосферы и физической океанографии университета.

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