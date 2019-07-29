Политика

В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»RT на русском 13:02

Ранее Тимошенко заявил о намерении властей Украины создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму и для борьбы «за умы россиян на территории России».
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Владимир Джабаров
Настойчивые попытки столкнуть Россию и Украину не приведут ни к каким результатам. Русскоязычный телеканал будет существовать, но это не значит, что люди, которые будут его смотреть, не смогут разобрать, кто враг Украине, а кто друг.
— Владимир Джабаров, российский политикКомсомольская правда 15:40
с чего всё началось
Власти Украины планируют создать всемирный русскоязычный канал для усиления позиций государства в информационной борьбе, сообщил
 в интервью «Интерфакс-Украина» замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко.
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СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов

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