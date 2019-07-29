Политика
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»RT на русском 13:02
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».
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Настойчивые попытки столкнуть Россию и Украину не приведут ни к каким результатам. Русскоязычный телеканал будет существовать, но это не значит, что люди, которые будут его смотреть, не смогут разобрать, кто враг Украине, а кто друг.
— Владимир Джабаров, российский политикКомсомольская правда 15:40
с чего всё началось
Власти Украины планируют создать всемирный русскоязычный канал для усиления позиций государства в информационной борьбе, сообщил в интервью «Интерфакс-Украина» замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко.Ведомости14:04
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Политика
В Китае считают Сахалин большой потерей для Пекина
Обновлено в 02:17
Армия и оружие
Появились сведения об уничтожении двух украинских Ил-76 в Ливии
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Политика
Зеленский готовится возобновить переговоры с Россией по газу
Постпред президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что Киев в ближайшее время возобновит переговоры с Москвой о закупках и транзите газа.
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Общество
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Обновлено в 10:29
Происшествия
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Обновлено в 22:16
Шоу-бизнес
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Обновлено в 13:00
Технологии
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«Ростелеком» потратил 3 млрд руб. на системы хранения данных (СХД) для исполнения закона Яровой.
Обновлено в 17:34
Происшествия
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Обновлено в 10:04
Кино
Звезда «Игры престолов» защитила Бениоффа и Уайсса от нападок фанатов
Исполнительница роли Миссандеи в сериале «Игра престолов» Натали Эммануэль выступила в защиту создателей ленты Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса, которых поклонники ленты критикуют за неудачный финал.
Обновлено в 16:18
Транспорт
В Тулуне закрыли федеральную трассу
В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:20
Футбол
«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Авто
Обновленный Honda Pilot получил топовую версию Pilot Black Edition
Спецверсия предлагается в пятиместном и семиместном варианте. Технически Pilot Black Edition ничем не отличается от Elite.
Обновлено в 15:12
Экономика
В Центробанке спрогнозировали рост обеспеченности россиян жильем
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Обновлено в 14:00
Экономика
Бурков хочет поставлять омское зерно в Японию
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Происшествия
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Цех по производству шуб на Краснослободской улице загорелся в понедельник днем, пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:36
Происшествия
Почти 80 человек пострадали в ДТП с автобусами в Гонконге
По предварительным данным, 77 человек получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Гонконге.
Обновлено в 22:14
Гаджеты
Компания Meizu увольняет сотрудников и закрывает магазины
Анонимные источники из КНР сообщили, что компанию Meizu охватил кризис. В отчетах говорится, что недавно были уволены очередные сотрудники.
Обновлено в 06:50
Технологии
Разработан национальный стандарт для «умных» приборов учета в ЖКХ
По словам экспертов, национальный стандарт OpenUNB будет востребован в сфере учета ресурсов ЖКХ посредством "умных" устройств.
Обновлено в 06:05
Авто
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Ульяновский автомобильный завод приступил к финальной части дорожных испытаний предсерийного внедорожника "Патриот" с автоматической коробкой передач.
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Политика
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Политика
Конгрессмены потребовали от Трампа новых санкций по «делу Скрипалей»
Члены палаты представителей обнародовали открытое письмо к президенту США Дональду Трампу, в котором призывают ввести второй пакет антироссийских санкций из-за отравления семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Обновлено в 19:21
Армия и оружие
Стало известно о гибели бойцов российской ЧВК в Сирии
Трое бойцов частной военной компании «Щит» погибли в Сирии в июне, выяснила «Новая газета».
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Гонконге демонстранты нарушили работу метро в час пик
Противники законопроекта об экстрадиции нарушили работу станций метро в Гонконге, блокируя отъезд поездов в час пик, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Обновлено в 22:18