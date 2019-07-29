с чего всё началось

Настойчивые попытки столкнуть Россию и Украину не приведут ни к каким результатам. Русскоязычный телеканал будет существовать, но это не значит, что люди, которые будут его смотреть, не смогут разобрать, кто враг Украине, а кто друг.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».

В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»

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