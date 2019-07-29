Политика

В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»RT на русском 13:02

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова замглавы офиса президента Украины Кирилла Тимошенко о планах создать «русскоязычный телеканал» для ведения «борьбы за умы».
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Владимир Джабаров
Настойчивые попытки столкнуть Россию и Украину не приведут ни к каким результатам. Русскоязычный телеканал будет существовать, но это не значит, что люди, которые будут его смотреть, не смогут разобрать, кто враг Украине, а кто друг.
— Владимир Джабаров, российский политикКомсомольская правда 15:40
с чего всё началось
Власти Украины планируют создать всемирный русскоязычный канал для усиления позиций государства в информационной борьбе, сообщил
 в интервью «Интерфакс-Украина» замглавы администрации президента Украины Кирилл Тимошенко.
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