с чего всё началось

Советский Союз оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мирный договор. Его правопреемница Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причинённый ею ущерб.

В Совфеде объяснили стремление Эстонии получить от России компенсацию за «советскую оккупацию», передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля. Причина довольно проста: ее определенные круги, обслуживая интересы США и НАТО, ищут любой повод для ухудшения российско-эстонских отношений.

В Совфеде объяснили желание Эстонии получить от РФ компенсацию

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