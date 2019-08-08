Мы говорили раньше, что США и их сторонники попробуют воспользоваться очередными выборами в Мосгордуму для организации провокаций и попыток влияния. К сожалению, наши предположения о том, что могут быть провокации, которые будут проходить при поддержке извне, подтвердились.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму. По его словам, в недавних протестных акциях в Москве «есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России».

В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму

Общество Стала известна зарплата российских космонавтов "Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.

Происшествия Задержан водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском В Краснодарском крае задержан 41-летний водитель экскурсионного автобуса, попавшего в аварию, в результате которой погибла женщина и двое детей, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления СКР.

Политика Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.

Происшествия В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.

Общество На Аляске местный житель нашел бутылку с посланием времен СССР Житель Аляски Тайлер Иванофф нашел бутылку с посланием на русском языке, датирующимся 20 июня 1969 года.

Общество В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.

Энергетика Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.

Политика МИД РФ: за срывом переговоров в Венесуэле стоят США МИД РФ подчеркнул, что независимо от того, кто прервал переговоры, очевидно, что за этим стоит "безрассудная политика Вашингтона в отношении Венесуэлы и ее законных властей".

Здоровье Почти три тысячи врачей в Подмосковье получают губернаторскую доплату Более 2,7 тысячи подмосковных врачей в настоящее время получают так называемую губернаторскую доплату в размере 32 тысяч рублей ежемесячно.

Кино Квентин Тарантино рассказал о своём последнем фильме Квентин Тарантино рассказал, каким он видит свой последний фильм.

Политика Трамп раскритиковал Макрона за «противоречивые сигналы» Ирану Президент США Дональд Трамп подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона за его попытки стать посредником с Ираном.

Наука В Ирландии найдено скопление неолитических памятников Команда из Университетского колледжа Дублина обнаружила следы почти четырех десятков неизвестных ранее памятников, расположенных рядом с Ньюгрейнджем.

Футбол Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.

Общество В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами В МИД Финляндии восхитились спокойным и порядочным поведением россиян, которые стоят в очередях на получение финской визы.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Хоккей Талисман СКА Конь-огонь прыгнул с тарзанки в Сочи Талисман петербургского хоккейного клуба СКА Конь-Огонь прыгнул с тарзанки в Сочи.

Гаджеты Xiaomi Mi A3 представлен в России. Дата выхода и цена В июле этого года был представлен смартфон Xiaomi Mi A3, который предложили в европейском регионе по цене 250 евро за базовую версию, оснащенную 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.

Политика Дудь осудил действия силовиков на митингах из-за выборов в Мосгордуму Две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа — прошли в Москве после отказа Мосгоризбиркома допустить до выборов в городскую думу оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей.