Политика

В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в МосгордумуИзвестия 09:49

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму. По его словам, в недавних протестных акциях в Москве «есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России».
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Андрей Климов
Мы говорили раньше, что США и их сторонники попробуют воспользоваться очередными выборами в Мосгордуму для организации провокаций и попыток влияния. К сожалению, наши предположения о том, что могут быть провокации, которые будут проходить при поддержке извне, подтвердились.
— Андрей Климов, российский депутатРБК 09:47
с чего всё началось

В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму

В недавних протестных акциях в Москве "есть признаки внешнего вмешательства в суверенные дела России", заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании рабочей группы.
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