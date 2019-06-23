Политика

В Совфеде не исключили новых ограничительных мер в отношении ГрузииИнтерфакс 13:59

Россия может пойти на новые ограничительные меры в отношении Грузии, если Тбилиси позволит себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных, заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
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Франц Клинцевич
Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго.
— Франц Клинцевич, российский политикRT на русском 14:24

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