Политика
В Совфеде не исключили новых ограничительных мер в отношении ГрузииИнтерфакс 13:59
Россия может пойти на новые ограничительные меры в отношении Грузии, если Тбилиси позволит себе дискриминационные шаги в отношении русскоязычных, заявил журналистам член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич.
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Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго.
— Франц Клинцевич, российский политикRT на русском 14:24
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:15, Вашингтон
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Пара из Челябинска улетела в Грузию, где планировала сыграть свадьбу, но теперь не может вернуться на родину из-за высоких цен на авиабилеты.
Обновлено в 11:59
Политика
Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании
Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
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Наука
В Мексиканском заливе сняли на видео гигантского кальмара
В Мексиканском заливе ученые сняли на видео гигантского кальмара, или архитеутиса.
Обновлено вчера в 15:52
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Восемь человек пострадали при обстреле международного аэропорта в городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии.
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«Трансфин-М» оценили в 35 млрд рублей Один из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «Благосостояние» продает лизинговую компанию «Трансфин-М».
Обновлено в 13:52
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В рязанском училище ВДВ состоялся выпускной
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Вышел бесплатный платформер про Черепашек-ниндзя
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Трамп поставил в Twitter ссылку на русскоязычный псевдо-аккаунт WSJ
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Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма, говорится на странице мониторингового ресурса PlaneRadar в Twitter.
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«Спартак» хочет приобрести вратаря «Ромы» Романьоли
Московский футбольный клуб «Спартак» ведет переговоры о покупке вратаря итальянского клуба «Ромы» Андреа Романьоли.
Обновлено в 15:33