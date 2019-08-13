Экономика

В Совфеде назвали преждевременной идею сокращения рабочей неделиRT на русском 08:46

Ранее ФНПР предложила перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю. Предполагается, что переход должен быть осуществлён с сохранением прежнего размера заработной платы.
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В Совфеде назвали преждевременной идею сокращения рабочей недели

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) перевести россиян на четырёхдневную рабочую неделю.
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Российский политический деятель. Депутат Государственной думы третьего, четвёртого и пятого созывов, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». Глава внутрифракционной депутатской группы фракции «Единая Россия». Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике. основатель Партии пенсионеров России.
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