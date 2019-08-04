Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан.

Ранее Помпео заявил, что Крым «должен вернуться» в состав Украины. Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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