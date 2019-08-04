Политика
В Совфеде назвали попранием международных норм слова Помпео о КрымеRT на русском 13:12
Ранее Помпео заявил, что Крым «должен вернуться» в состав Украины. Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан.
— Мария Захарова, российский дипломатИзвестия 11:57
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Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Происшествия
Самолет SSJ100 экстренно сел в Минводах из-за нештатной ситуации
Источник в органах управления воздушным движением проинформировал об экстренной посадке Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) в Минеральных водах, передает "Интерфакс".
Обновлено в 14:13
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено вчера в 17:32
Наука
Ученые рассказали о предшествующем раку состоянии
Оказалось, что мыши с низким уровнем инсулина реже подвергаются развитию рака поджелудочной железы.
Обновлено в 04:26
Авто
Более трети грузовиков в России были выпущены еще при СССР
Как сообщает «Автостат», по состоянию на 1 января 2019 года в России зарегистрировано 1 млн. 330 тыс. грузовых машин, которые были собраны в СССР, то есть до 1992 года, что составляет 35% от всего автопарка грузовиков в нашей стране.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Бывшая любовница Гуфа выходит замуж
Яна Шевцова готовится к торжественному событию. Экс-участница телестройки сообщила, что скоро выйдет замуж.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии
"Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти обыграл "Ливерпуль" и второй год подряд завоевал Суперкубок Англии по футболу.
Обновлено в 12:20
Политика
Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату выборов президента
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ назвала оптимальную дату выборов президента страны.
Обновлено в 13:48
Футбол
В матче чемпионата Голландии на поле выбежала курица
Обновлено в 09:57
Общество
Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок
Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53
Футбол
Гол Чалова принес ЦСКА победу над «Рубином» в РПЛ
Обновлено в 14:08
Политика
Зеленский назвал даты саммита в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский заявил газете "Коммерсант", что встреча лидеров стран нормандского формата должна состояться уже в начале осени.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Ранее Украину покинул предыдущий президент Петр Порошенко — 28 июля он с семьей уехал на отдых за границу.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В ходе несанкционированной акции в Москве пять человек получили травмы
В ходе несанкционированной акции в центре Москвы пять человек получили легкие травмы, их госпитализировали, пишет в воскресенье, 4 августа, РЕН ТВ со ссылкой на департамент здравоохранения столицы.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Смертельная авария на Волжской ГЭС парализовала движение
Обновлено вчера в 07:33
Армия и оружие
Конвертоплан Osprey показали изнутри
Командование Сил специальных операций США опубликовало панорамное видео из кокпита конвертоплана Bell CV-22 Osprey.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Актриса Кара Делевинь тайно обвенчалась с подругой
Британская актриса и модель Кара Делевинь в тайне женилась на своей подруге Эшли Бенсон. Церемонию провели в Лас-Вегасе.
Обновлено в 09:45
Гаджеты
Xiaomi оформила патент на смартфон с безрамочным экраном
Компания Xiaomi оформила патент на смартфон, отличительной чертой которого является безрамочный экран и солнечная батарея на задней панели, пишет ixbt.com.
Обновлено в 13:43
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
Обновлено в 11:09
Кино
Принц Чарльз может сыграть в фильме о Джеймсе Бонде
Принца Чарльза пригласили на небольшую роль в предстоящем боевике "Джеймс Бонд 25".
Обновлено в 08:58
Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в Армейских играх
Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют Армейских играх (АрМИ).
Обновлено в 03:57
Футбол
Президент «Барселоны» рассказал о целях команды на сезон
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу заверил, что в новом сезоне каталонцы нацелены на завоевание всех трофеев.
Обновлено в 11:54
Политика
Супруга Башара Асада сообщила о победе над раковой опухолью
Обновлено в 12:17