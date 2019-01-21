Общество
В Совфеде допустили возможность пересмотра новогодних каникулГазета.Ru 00:26
Глава Комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский рассказал, что российским работодателям могут позволить самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул. Об этом он сказал в интервью "Российской газете".
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с чего всё началось
"Считаю, что все-таки в вопросах утверждения государственных праздников должна быть государственная политика", - подчеркнул Валерий Рязанский. И напомнил, что сейчас длинные новогодние каникулы совпадают со школьными каникулами.Российская газетавчера в 19:15
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Член Совфеда: длительность новогодних каникул смогут определять работодатели
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