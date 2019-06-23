Политика

В Совфеде допустили новые ограничительные меры в отношении ГрузииРБК вчера в 16:39

Россия может ввести в отношении Грузии дополнительные меры, «выходящие за пределы туристического эмбарго». Об этом в своем Facebook написал член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич. О каких именно мерах может идти речь, он не уточнил.
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Франц Клинцевич
Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго.
— Франц Клинцевич, российский политикRT на русском вчера в 14:24

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