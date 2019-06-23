Политика
В Совфеде допустили новые ограничительные меры в отношении ГрузииРБК вчера в 16:39
Россия может ввести в отношении Грузии дополнительные меры, «выходящие за пределы туристического эмбарго». Об этом в своем Facebook написал член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич. О каких именно мерах может идти речь, он не уточнил.
Читать в источнике
Оценить10
Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго.
— Франц Клинцевич, российский политикRT на русском вчера в 14:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:31, Вашингтон
Кино
«История игрушек — 4» возглавила российский прокат
Обновлено в 00:38
Общество
В Москве проходит митинг против незаконных преследований журналистов
Самая первая акция в поддержку Ивана Голунова прошла в Москве 12 июня — она не была согласована.
Обновлено вчера в 12:01
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
В воскресенье умер советский и российский актер Андрей Харитонов, сообщил на своей странице в Facebook режиссер Виталий Манский.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В США нашли мертвыми приехавшую по грин-карте россиянку с двумя детьми
Алла Аушева переехала в США в 2011 году, выиграв грин-карту в лотерею.
Обновлено вчера в 19:43
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы-1»
Обновлено вчера в 10:52
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Футбол
Женская сборная Камеруна обвинила ФИФА в расизме
На женском чемпионате мира сборная Камеруна обвинила судей матча против Англии и ФИФА в расизме.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Валерий Меладзе прокомментировал отношения России и Грузии
Обновлено 22 июня в 23:49
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3
Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в море Банда у западных островов Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено 22 июня в 13:01
Происшествия
В Грозном напали на сотрудников ДПС у резиденции Кадырова
Обновлено вчера в 12:51
Здоровье
Четверо новосибирцев заболели менингококковой инфекцией
Министр здравоохранения региона Константин Хальзов на оперативном совещании заявил о том, что за прошедшую неделю зарегистрировано еще четыре случая заболевания менингококковой инфекцией.
Обновлено в 00:29
Авто
В сети появился рендер среднемоторного Dodge Viper
Выпуск Dodge Viper стартовал в 1992 году.
Обновлено вчера в 09:08
Космос
НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
Обновлено вчера в 19:45
Интернет
«Яндекс» зазвучит на Xiaomi
Компании договариваются о предустановке музыкального сервиса Приложение «Яндекс.Музыка» может стать предустановленным на смартфонах Xiaomi в России.
Обновлено вчера в 18:42
Наука
Состав кишечного микробиома изменился при фибромиалгии
Медики обнаружили, что у женщин, страдающих фибромиалгией, изменяется состав кишечного микробиома, сообщается в статье, опубликованной в журнале Pain.
Обновлено 21 июня в 06:32
Происшествия
Казино сына Тельмана Исмаилова арестовали из-за долгов отца
Тельман Исмаилов много лет назад получил кредиты в БМ-банке, который принадлежит ВТБ, на общую сумму свыше 230 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 20:13
Общество
Жителей Крыма предупредили о надвигающемся шторме
В Крыму объявили штормовое предупреждение в связи с надвигающимися сильными ливнями и шквальным ветром.
Обновлено в 00:43
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено вчера в 04:37
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено 22 июня в 10:56
Общество
В оздоровительном лагере под Красноярском отравились 12 детей
Специалисты Роспотребнадзора зарегистрировали 12 случаев подозрения на заболевание острой кишечной инфекцией у воспитанников детского оздоровительного лагеря в Красноярском крае.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека
Всего членами организованной группы в 2014-2015 годах в крае были похищены 22 человека.
Обновлено в 00:21
Культура
Экспонаты из собрания Эрмитажа и галереи Уффици покажут на ВЭФ-2019
Власти Приморья разработали культурную программу для гостей и участников пятого Восточного экономического форума во Владивостоке, которая включает пленэр, концерты и выставку экспонатов из собрания Эрмитажа и галереи Уффици, сообщает администрация региона.
Обновлено в 00:41
Общество
Сотрудникам банков запретили фотографировать экраны мониторов
Как пишет РБК, сотрудникам крупных банков запретили фотографировать экраны мониторов.
Обновлено в 00:09
Политика
Кремль отрицает планы по встрече Путина с Зеленским на саммите G20
В планах президента России Владимира Путина нет встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Японии на саммите G20, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
В Башкирии мужчина насмерть ранил ножом трех человек, еще двое пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 21:57
Здоровье
В Конго жертвами лихорадки Эбола с 2018 года стали 1,5 тысячи человек
С лета прошлого года в Демократической Республике Конго от вспыхнувшей в регионе лихорадки Эбола погибли уже более 1,5 тысячи человек, число зараженных превысило 2,2 тысячи.
Обновлено в 00:56
Футбол
Три грузинских клуба вышли на матчи в антироссийских футболках
Обновлено вчера в 08:04