В Совфеде допустили новые ограничительные меры в отношении ГрузииРБК 16:39

Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго.

Россия может ввести в отношении Грузии дополнительные меры, «выходящие за пределы туристического эмбарго». Об этом в своем Facebook написал член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич. О каких именно мерах может идти речь, он не уточнил.

В Совфеде допустили новые ограничительные меры в отношении Грузии

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