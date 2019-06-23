В Совфеде допустили новые ограничительные меры в отношении ГрузииРБК вчера в 16:39

Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго.

Россия может ввести в отношении Грузии дополнительные меры, «выходящие за пределы туристического эмбарго». Об этом в своем Facebook написал член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич. О каких именно мерах может идти речь, он не уточнил.

В Совфеде допустили новые ограничительные меры в отношении Грузии

Общество Росконтроль проверил говяжьи сардельки Эксперты Росконтроля проверили говяжьи сардельки следующих брендов: "ВкусВилл", "Рублевский", "Великолукский мясокомбинат", "Царицыно", "Дым Дымыч/Сохраняя традиции", "Мясницкий ряд" и "Снежана".

Футбол Это’О советует Салаху перейти в «Барселону» Если у Салаха есть шанс переехать в лучшую лигу мира, которой является испанская Ла Лига, он должен подписать контракт с "Барселоной".

Кино Умер советский и российский актер Андрей Харитонов 25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.

Политика Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Экономика Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.

Происшествия Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в Приамурье Двое мужчин госпитализированы после удара молнии в селе Каникурган Благовещенского района Амурской области, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации, размещенном в понедельник на странице в Instagram.

Путешествия Более 700 человек позвонили в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии За два дня (22–22 июня) на горячую линию Роспотребнадзора позвонили более 700 человек в связи с приостановкой пассажирского авиасообщения между Россией и Грузией.

Политика Андрей Чибис отправил в отставку замгубернатора Инну Погребняк Андрей Чибис отправил в отставку заместителя губернатора Инну Погребняк — По целому набору причин Инна Погребняк больше не является членом нашего правительства и нашей команды.

Общество «Трезвая Россия» назвала регионы с самым высоким уровнем наркомании Специалисты "Трезвой России" назвали регионы с самым высоким уровнем наркомании, сообщают "Известия" со ссылкой на данные организации.

Технологии Эксперты предупредили о массовой кибератаке на российские компании Злоумышленники организовали масштабную атаку на российские компании посредством писем, рассылаемых от лица крупных компаний, говорится в заявлении исследовательской компании Group IB.

Политика В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.

Происшествия Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека Всего членами организованной группы в 2014-2015 годах в крае были похищены 22 человека.

Общество Большой театр изменит схему продажи билетов после критики СП «В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук до 960 билетов», — говорится в письме генерального директора Большого театра Владимира Урина.

Авто В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона Специалисты Роскачества дали рекомендации, как защитить автомобили от high-tech взломов и угонов.

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.

Происшествия Суд в Приморье оштрафовал фирму-отловщика косаток на десятки миллионов Фрунзенский районный суд Владивостока принял решение оштрафовать фирму "Афалина" за отлов косаток и белух. Об этом сообщает РИА "Новости".

Путешествия Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.

Политика ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала в регистрации народными депутатами кандидатам от партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

Экономика На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019–2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб.

Происшествия Нижние Серги после драки оцепил ОМОН После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.

Происшествия Женщина прошла по канату между небоскребами в Нью-Йорке Известный канатоходец Ник Валленда и его сестра Лияна прошли по канату между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".

Общество Рабочая неделя в Ростове обещает быть дождливой и жаркой Во вторник температура поднимется до +32 градусов. Над Ростовом все также будет пасмурно. К 15:00 может пройти небольшой дождь.

Экономика Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный» Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.