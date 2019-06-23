Политика
В Совфеде допустили новые ограничительные меры в отношении ГрузииРБК вчера в 16:39
Россия может ввести в отношении Грузии дополнительные меры, «выходящие за пределы туристического эмбарго». Об этом в своем Facebook написал член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич. О каких именно мерах может идти речь, он не уточнил.
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Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго.
— Франц Клинцевич, российский политикRT на русском вчера в 14:24
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Обновлено вчера в 19:32
Политика
Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом, написало письмо в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
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Андрей Чибис отправил в отставку замгубернатора Инну Погребняк
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Обновлено в 01:00
Общество
«Трезвая Россия» назвала регионы с самым высоким уровнем наркомании
Специалисты "Трезвой России" назвали регионы с самым высоким уровнем наркомании, сообщают "Известия" со ссылкой на данные организации.
Обновлено в 01:56
Технологии
Эксперты предупредили о массовой кибератаке на российские компании
Злоумышленники организовали масштабную атаку на российские компании посредством писем, рассылаемых от лица крупных компаний, говорится в заявлении исследовательской компании Group IB.
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Происшествия
В Омске медведь откусил нетрезвому мужчине руку
Обновлено в 02:29
Политика
В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников
Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Во Владивостоке лженаркополицейские похитили 22 человека
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Общество
Большой театр изменит схему продажи билетов после критики СП
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Авто
В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона
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Авто
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Выпуск Dodge Viper стартовал в 1992 году.
Обновлено вчера в 09:08
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой стыдно Путину
История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено 22 июня в 12:30
Происшествия
Суд в Приморье оштрафовал фирму-отловщика косаток на десятки миллионов
Фрунзенский районный суд Владивостока принял решение оштрафовать фирму "Афалина" за отлов косаток и белух. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
В начале июня Ostrovok.ru выяснил, что отдых в отелях на российских курортах летом 2019 года оказался дороже, чем за рубежом.
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ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины отказала в регистрации народными депутатами кандидатам от партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.
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Экономика
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Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
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После чего в Нижние Серги отправили ОМОН, который до сих пор контролирует въезд в Нижние Серги.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
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Известный канатоходец Ник Валленда и его сестра Лияна прошли по канату между небоскребами над площадью Таймс-сквер в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".
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Общество
Рабочая неделя в Ростове обещает быть дождливой и жаркой
Во вторник температура поднимется до +32 градусов. Над Ростовом все также будет пасмурно. К 15:00 может пройти небольшой дождь.
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Экономика
Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля в банке «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.
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Общество
В Санкт-Петербурге умер рэпер из Омска
По предварительной информации, причиной смерти Никиты Демидова (aka Порока Ронин) стала острая сердечная недостаточность.
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