Политика
В Совфеде допустили новые ограничительные меры против ГрузииМосковский Комсомолец 13:49
Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Россия может ввести в отношении Грузии новые ограничительные меры. Сенатор обратил внимание на новости из Тбилиси, где кинотеатры заявили о прекращении показов фильмов на русском языке.
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Не исключаю, что продолжение антироссийской истерии в Грузии может вынудить нас к принятию дополнительных ответных мер, выходящих за пределы туристического эмбарго.
— Франц Клинцевич, российский политикRT на русском 14:24
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Футбол
Германия вышла в плей-офф на молодежном чемпионате мира
Сборная Германия вышла в плей-офф чемпионата Европы среди футболистов не старше 21 года.
Обновлено в 17:20
Политика
Конфликт с любовницей обрушил рейтинг экс-главы МИД Великобритании
Рейтинг бывшего министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона резко упал, после того как СМИ растиражировали информацию о его домашнем скандале с 31-летней любовницей, пишет воскресное приложение британского таблоида Daily Mail.
Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес
Лолита призналась, что комплексовала из-за своей внешности
Певица Лолита Милявская призналась, что комплексовала из-за лишнего веса и считала себя непривлекательной.
Обновлено в 09:12
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы думского комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 17:28
Политика
Жителям России запретили летать в Грузию
Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено вчера в 00:25
Общество
На следующей неделе в Москву придет сентябрьская погода
В конце следующей недели в Москве и области завершится период жаркой и засушливой погоды, температура воздуха упадет до климатических показателей сентября.
Обновлено в 09:01
Футбол
Африканские футболистки обиделись на видеоповтор и обвинили судью в расизме
Женская сборная Камеруна по футболу осталась недовольна решением судьи прибегнуть к помощи видеоповтора (VAR) во время матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Англии.
Обновлено в 17:38
Политика
«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»
Обновлено в 15:28
Политика
Песков прокомментировал ситуацию с потерянной запиской для Путина
Путин добавил, что отдал записку, не читая, помощникам, и потом её потеряли.
Обновлено в 08:58
Политика
ЦИК Украины отказала в регистрации кандидатам от партии Саакашвили
Как сообщает ЦИК, по состоянию на 23 июня в одномандатных избирательных округах зарегистрировано 1593 кандидатов в народные депутаты Украины.
Обновлено в 16:59
Общество
Школьник Путин получил 300 баллов на ЕГЭ
Выпускник гимназии из закрытого города Северск Томской области Александр Путин получил 300 баллов по результатам ЕГЭ по русскому языку, математике и физике.
Обновлено в 04:37
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Обновлено в 17:09
Происшествия
На Поклонногорской автобус сбил велосипедиста
Как сообщает УГИБДД, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода автобус ЛИАЗ совершил наезд на велосипедиста.
Обновлено в 16:52
Общество
В Иркутской области школьница осталась без выпускного вечера
В Ершовской средней школе Усть-Илимского района Иркутской области единственной выпускницей стала Татьяна Апаликова, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два военных самолета США
Обновлено в 14:06
Политика
Грузинские кафе повысили цены для россиян
В заявлении «Езо» сказано, что решение о повышении цен на 20% для россиян было принято после того, как власти РФ наложили туристическое эмбарго Грузии.
Обновлено в 02:54
Энергетика
На Украине есть угроза ЧС из-за дефицита газа
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявляет об угрозе чрезвычайной ситуации из-за дефицита топливного газа.
Обновлено в 03:51
Футбол
Девушка Луиса Адриано показала кольцо на безымянном пальце правой руки
Екатерина Дорожко, подруга форварда «Спартака» Луиса Адриано, опубликовала фото, на котором видно кольцо на безымянном пальце её правой руки.
Обновлено в 16:19
Космос
2 июля произойдет полное солнечное затмение
Обновлено вчера в 10:56
Общество
В Петербурге стартовал праздник «Алые паруса»
На Дворцовой площади Петербурга начался главный праздник всех выпускников "Алые паруса".
Обновлено в 16:34
Происшествия
В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка
В Вологодской области студентка погибла, спасая тонущего ребенка.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Появилось видео нападения на участников гей-парада в Киеве
РЕН ТВ опубликовал видеозапись нападения на колонну марша равенства «Киев прайд 2019» в поддержку ЛГБТ.
Обновлено в 06:03
Автоспорт
Риккьярдо из-за штрафов опустился на 11-е место на Гран-при Франции
Пилот команды "Формулы-1" "Рено" Дэниел Риккьярдо получил два пятисекундных штрафа и опустился с 7-го на 11-е место по итогам Гран-при Франции, сообщается на странице Международной автомобильной федерации (FIA) в Twitter.
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес
Валуев опроверг информацию о диагностированном у него раке мозга
22 июня российские СМИ сообщили, что у прославленного спортсмена, а ныне политика Николая Валуева рак мозга.
Обновлено вчера в 21:05
Общество
МЧС предупредило об аномальной жаре в Дагестане до 42 °С
В некоторых районах Дагестана ожидается аномальная жара с повышением температуры до 42 °С.
Обновлено в 16:24
Армия и оружие
Опубликовано видео первого применения ракеты для Ми-28НМ
Канал «Звезда» опубликовал видео первого применения новой управляемой ракеты для ударного вертолета Ми-28НМ, которая считается «убийцей» танков.
Обновлено в 06:14
Происшествия
У резиденции Кадырова в Грозном ранили полицейских
Обновлено в 15:11