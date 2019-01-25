Политика

В Совете Европы рассказали о сумме долга РоссииRT на русском вчера в 23:56

Задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниеля Хольтгена. Как отмечает агентство, отвечая на уточняющий вопрос, он сказал, что «примерно эта цифра».
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В Совете Европы рассказали о сумме долга России

RT на русскомвчера в 23:56

Задолженность России по членским взносам в ПАСЕ составляет 60 миллионов евро

Комсомольская правдавчера в 23:52

В Совете Европы рассказали о долге России в размере около 60 миллионов евро

РИА Новостивчера в 14:29

Долг России перед Советом Европы оценили в €60 млн

РБКвчера в 20:25

В Совете Европы назвали сумму долга России

Газета.Ruвчера в 14:25

В Совете Европы назвали сумму долга России

URA.Ruвчера в 21:33

Крах Совета Европы. Дефицит 60 миллионов евро России никто не восполнит

Daily Storm23 января в 06:53
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Мадуро объявил о закрытии посольства Венесуэлы в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил закрыть венесуэльское посольство и все консульства страны в США.
Обновлено вчера в 15:24
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Без двух минут до конца света. Стрелки часов Судного дня не сдвинулись

Напомним, в момент обострения отношений между Соединенными Штатами и Северной Кореей зимой 2018 года стрелки часов Судного дня были установлены на отметке, после которой до наступления ядерной катастрофы остается «две минуты».
Обновлено вчера в 19:53
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Кадыров вступился за российскую журналистку Скабееву

Обновлено вчера в 17:02
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На Украине пригрозили силой «вернуть» Кавказ и Кубань

Кубань и Кавказ будут "возвращены" под власть Украины силой, заявил основатель неонацистского полка "Азов" и депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий.
Обновлено вчера в 16:42
Политика

В Киеве заявили, что России придется договориться о транзите газа

Россия будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу, так как до запуска газопровода "Северный поток — 2" все равно остается необходимость обеспечивать поставки "голубого топлива", такую уверенность в эфире онлайн-канала UMN высказала замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.
Обновлено вчера в 22:09
Политика

Белый дом подготовит проект декларации об объявлении режима ЧП в США

Проект декларации об объявлении режима чрезвычайного положения в США готовят чиновники Белого дома для президента страны Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:05
Политика

США передали России письмо с требованиями по соблюдению ДРСМД

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил 4 декабря по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО в Брюсселе, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора.
Обновлено вчера в 10:55
Политика

Сорос назвал Си Цзиньпина самым опасным противником демократии

Миллиардер Джордж Сорос предупредил о серьезной опасности использования руководством авторитарных режимов, таких как Китай, искусственного интеллекта и назвал председателя КНР Си Цзиньпина самым опасным противником демократических обществ.
Обновлено вчера в 21:49
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Суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы

Обновлено вчера в 10:10
Политика

Милонов предложил приравнять аборты к убийствам

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявляла, что средства, которые могли бы высвободиться из системы ОМС в случае выведения из нее абортов, невелики и не имели бы существенного влияния на бюджет.
Обновлено вчера в 19:17
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Сенатор США призвал ускорить введение новых санкций против России

Американский сенатор Боб Менендес направил письмо госсекретарю Майку Помпео с просьбой ускорить введение санкций в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери и «использованием химического оружия».
Обновлено вчера в 23:10
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Лавров «поздоровался» с назойливым микрофоном

Обновлено вчера в 07:32
Политика

В Госдуме предложили установить в домах датчики утечки газа

В ближайшие три-пять лет в жилых многоквартирных домах России, где используется газовое оборудование, в обязательном порядке следует установить датчики утечки газа.
Обновлено вчера в 16:39
Политика

Соловьёв разыграл украинского политолога фальшивым иском

Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие

Два десятка летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю

За прошедшую неделю у границ России были замечены 19 иностранных летательных аппаратов, ведущих разведку.
Обновлено вчера в 22:02
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