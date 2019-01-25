Политика
В Совете Европы рассказали о сумме долга РоссииRT на русском вчера в 23:56
Задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около €60 млн, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниеля Хольтгена. Как отмечает агентство, отвечая на уточняющий вопрос, он сказал, что «примерно эта цифра».
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Задолженность России по членским взносам в ПАСЕ составляет 60 миллионов евро
Комсомольская правдавчера в 23:52
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Политика
Мадуро объявил о закрытии посольства Венесуэлы в США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро решил закрыть венесуэльское посольство и все консульства страны в США.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Без двух минут до конца света. Стрелки часов Судного дня не сдвинулись
Напомним, в момент обострения отношений между Соединенными Штатами и Северной Кореей зимой 2018 года стрелки часов Судного дня были установлены на отметке, после которой до наступления ядерной катастрофы остается «две минуты».
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Кадыров вступился за российскую журналистку Скабееву
Обновлено вчера в 17:02
Политика
На Украине пригрозили силой «вернуть» Кавказ и Кубань
Кубань и Кавказ будут "возвращены" под власть Украины силой, заявил основатель неонацистского полка "Азов" и депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
В Киеве заявили, что России придется договориться о транзите газа
Россия будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу, так как до запуска газопровода "Северный поток — 2" все равно остается необходимость обеспечивать поставки "голубого топлива", такую уверенность в эфире онлайн-канала UMN высказала замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
Белый дом подготовит проект декларации об объявлении режима ЧП в США
Проект декларации об объявлении режима чрезвычайного положения в США готовят чиновники Белого дома для президента страны Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:05
Политика
США передали России письмо с требованиями по соблюдению ДРСМД
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил 4 декабря по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран - членов НАТО в Брюсселе, что Вашингтон прекратит выполнять свои обязательства по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Сорос назвал Си Цзиньпина самым опасным противником демократии
Миллиардер Джордж Сорос предупредил о серьезной опасности использования руководством авторитарных режимов, таких как Китай, искусственного интеллекта и назвал председателя КНР Си Цзиньпина самым опасным противником демократических обществ.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Суд приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Милонов предложил приравнять аборты к убийствам
Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявляла, что средства, которые могли бы высвободиться из системы ОМС в случае выведения из нее абортов, невелики и не имели бы существенного влияния на бюджет.
Обновлено вчера в 19:17
Политика
Сенатор США призвал ускорить введение новых санкций против России
Американский сенатор Боб Менендес направил письмо госсекретарю Майку Помпео с просьбой ускорить введение санкций в отношении России в связи с инцидентом в Солсбери и «использованием химического оружия».
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Лавров «поздоровался» с назойливым микрофоном
Обновлено вчера в 07:32
Политика
В Госдуме предложили установить в домах датчики утечки газа
В ближайшие три-пять лет в жилых многоквартирных домах России, где используется газовое оборудование, в обязательном порядке следует установить датчики утечки газа.
Обновлено вчера в 16:39
Политика
Соловьёв разыграл украинского политолога фальшивым иском
Обновлено вчера в 20:48
Армия и оружие
Два десятка летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю
За прошедшую неделю у границ России были замечены 19 иностранных летательных аппаратов, ведущих разведку.
Обновлено вчера в 22:02