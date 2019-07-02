Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген. Он уточнил, что сумма составила около 33 миллионов евро.

с чего всё началось

Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн. Однако, по словам Хольтгена, это деньги, выплаченные только за текущий год. Требуемые €55 млн — это взнос за часть 2017-го и 2018-ый, пояснил пресс-секретарь генсека Совета Европы.

В Совете Европы попросили у России еще €55 млн

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