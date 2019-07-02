Политика

В Совете Европы попросили у России еще €55 млнИзвестия вчера в 21:38

Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн. Однако, по словам Хольтгена, это деньги, выплаченные только за текущий год. Требуемые €55 млн — это взнос за часть 2017-го и 2018-ый, пояснил пресс-секретарь генсека Совета Европы.
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Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген. Он уточнил, что сумма составила около 33 миллионов евро.
РИА Новостивчера в 10:41

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В Совете Европы попросили у России еще €55 млн

Известиявчера в 21:38

Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год

РБКвчера в 11:00

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро

РИА Новостивчера в 12:16

Совет Европы требует у России еще €55 млн

Газета.Ruвчера в 16:53

Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год

Коммерсантъвчера в 10:37

Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год

RT на русскомвчера в 10:20

Толстой подтвердил уплату Россией взноса в Совет Европы за 2019 год

ТАССвчера в 11:06
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Минздрав назвал причины смерти женщин в России

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Теннис

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"В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России", - сказал Путин.
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Политика

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Бизнесмен Олег Дерипаска рассказал о своем участии в расследовании дела о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
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Четверо пропавших без вести при паводке в Иркутской области выжили

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Обновлено вчера в 09:13
Общество

Губернатор Красноярского края извинился перед жительницей Канска

Обновлено вчера в 08:29
Футбол

«Спартак» подтвердил согласование трансфера Зе Луиша в «Порту»

Условия, на которых Зе Луиш перешёл в «Порту», не разглашаются. 28-летний форвард играл за «Спартак» с 2015 года.
Обновлено вчера в 08:51
Экономика

ФАС проверит российский рынок мяса из-за сообщений о росте цен

Федеральная антимонопольная служба проведет проверку российского рынка мяса, сообщил замглавы ведомства Андрей Цыганов, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 10:09
Авто

«АвтоВАЗ» решил остановить производство из-за срыва поставок

Обновлено вчера в 23:32
Спорт

WADA подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга

Пресс-служба WADA сообщила о том, что подозревает 298 российских спортсменов в употреблении допинга из-за подозрительных допинг-проб.
Обновлено вчера в 12:51
Общество

Определены города с самым высоким ростом зарплат

Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".
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Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

В Тверской области столкнулись и загорелись два грузовика

Обновлено вчера в 17:00
Экономика

Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов

В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено 01 июля в 17:04
Авто

Продажи автомобилей Geely на рынке РФ увеличились на 295%

В отчетный период продажи автомобилей Geely на рынке РФ выросли на 295% и составили 944 ед.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия

Где может находиться кассир «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина, укравшая 23 млн рублей: Список версий

Редакция UfacityNews.ru составила подборку существующих версий местонахождения Луизы Хайруллиной.
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Политика

Канада запретит въезд жителям ДНР и ЛНР с российскими паспортами

Канада приняла решение запретить въезд в страну для жителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик с российскими паспортами.
Обновлено вчера в 18:48
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто

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Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту

На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
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Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено вчера в 08:52
Авто

Назвали трехлетние кроссоверы с лучшей остаточной стоимостью

Аналитики провели исследование остаточной стоимости (Residual value) наиболее популярных среднеразмерных кроссоверов в возрасте трех лет.
Обновлено вчера в 06:37
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Вильфанд рассказал об изменчивой погоде в июле

По уточненному прогнозу, практически на всей территории страны температура в июле ожидается около и выше нормы, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
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В Москве задержаны 12 подозреваемых в подделке миграционных документов

Полицейские в Москве задержали 12 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере нелегальной миграции, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 00:54
Общество

Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба

Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
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Новый Renault Duster показали на тизерном изображении

На опубликованном изображении видно, что серьезных перемен в экстерьере нового «Дастера» не произойдет, даже несмотря на то, что показана только передняя фара и часть решетки радиатора кроссовера.
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В ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Два человека погибли и пять пострадали в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили "Интерфаксу" во вторник в столичном главке полиции.
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На Майдане начался протест против регистрации на выборы Клюева и Шария

Протест связан с регистрацией Центральной избирательной комиссией Украины экс-главы администрации Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария в качестве кандидатов в депутаты Верховной рады.
Обновлено вчера в 16:34
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