Политика

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евроРИА Новости 12:16

Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген. По его словам, это взнос за часть 2017 года и 2018-й. Ранее внесенные Москвой 33 миллиона евро — это выплата за текущий год, отметил Хольтген.
Читать в источнике
с чего всё началось

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген. Он уточнил, что сумма составила около 33 миллионов евро.
РИА Новости10:41

Подробнее о событии

Совет Европы требует у России еще €55 млн

Газета.Ru16:53

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро

РИА Новости12:16

Россия внесла взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

ТАСС10:18

Совет Европы: Россия уже выполнила обещание заплатить годовой взнос

Вести.Ru10:57

Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год

Коммерсантъ10:37

Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год

RT на русском10:20

Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год

РБК11:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 20:29, Вашингтон
Политика

США озвучили условия предоставления некоторых уступок для КНДР

Как сообщает портал Axios,специальный представитель США по КНДР Стивен Бигэн в беседе с журналистами сообщил, что Вашингтон готов пойти на ряд уступок Пхеньяну в случае полной приостановки северокорейской ядерной программы.
Обновлено в 20:02
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Политика

Посольство РФ в Чехии прокомментировало проблемы в авиасообщении

Согласно заявлению, посольство поддерживает настрой чешской стороны на урегулирование проблем, которые возникли в авиасообщении между Россией и Чехией.
Обновлено в 17:56
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено в 19:18
Гаджеты

Xiaomi представила новый смартфон CC9

Компания Xiaomi официально представила новый смартфон Mi CC9 и его бюджетную версию Mi CC9e.
Обновлено в 13:52
Экономика

Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых

Отдельные российские компании нашли возможность экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога.
Обновлено в 20:06
Космос

Полнолуние, метеорные потоки и памятные даты: астрокалендарь на июль

17 июля - начало метеорного потока Персеиды.
Обновлено вчера в 12:33
Шоу-бизнес

РЖД провели беседу с сотрудниками вокзала после инцидента с Пугачевой

Обновлено в 17:27
Общество

Обладатели Единой карты петербуржца смогут ездить в метро со скидкой

Держатели Единой карты петербуржца (ЕКП) смогут ездить на метро за 30 рублей вместо 45.
Обновлено в 12:31
Происшествия

На Украине во время тренировочного полета разбился самолет

Обновлено в 11:23
Экономика

Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов

В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено вчера в 17:04
Общество

Специалисты установили причину сильного наводнения в Иркутской области

Специалисты географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ) установили причину сильнейшего наводнения в регионе.
Обновлено в 06:58
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на атомной подводной станции

Обновлено в 10:57
Экономика

Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Здоровье

Регулярных доноров предложили освободить от ежегодного медосмотра

Начальник управления организации Службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер заявила о необходимости упростить процедуру медобследования для доноров, сдающих кровь регулярно.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Минска

Обновлено в 19:43
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:16
Здоровье

Какие вещи волгоградцам не стоит покупать с рук

К покупке каких вещей следует отнестись с настороженностью, а лучше и вовсе отказаться от их приобретения, рассказывает «Волгоградская правда.ру».
Обновлено в 14:49
Спорт

WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга

В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
Обновлено в 12:27
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Политика

Украина лишилась безвиза с Джибути и Бенином

Граждане Украины могут посещать без виз 126 стран мира, однако в последнее время Джибути и Бенин изменили визовое законодательство и теперь украинским гостям необходимо предварительно получить электронную визу.
Обновлено в 07:07
Политика

Нино Катамадзе удалила пост об отказе выступать в России

Обновлено 30 июня в 23:00
Общество

Госцентр современного искусства войдет в состав Пушкинского музея

ГЦСИ выстроена как сетевая структура с центрами в девяти городах России, государственный музей - иерархическая структура.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес

Фанаты похудевшей Анны Нетребко обеспокоены диетой певицы

Фанаты оперной певицы Анны Нетребко просят артистку бросить диету. Звезда призналась в соцсети Instagram, что питается только пастой.
Обновлено в 13:46
Общество

Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба

Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 12:47
Происшествия

В Хабаровске двое детей травмировались на карусели

Проводится проверка Хабаровск, 2 июля. В Хабаровске два ребенка получили травмы, катаясь на карусели.
Обновлено в 14:16
Авто

Опубликовано первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП

По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Политика

Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью

Обновлено в 05:16
Технологии

Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе

У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
Обновлено в 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное