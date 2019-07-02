Политика

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евроРИА Новости 12:16

Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген. По его словам, это взнос за часть 2017 года и 2018-й. Ранее внесенные Москвой 33 миллиона евро — это выплата за текущий год, отметил Хольтген.
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Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген. Он уточнил, что сумма составила около 33 миллионов евро.
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Совет Европы требует у России еще €55 млн

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Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год

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РБК11:00

Толстой подтвердил уплату Россией взноса в Совет Европы за 2019 год

ТАСС11:06
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Происшествия

Жители Выборга остались без холодной воды из-за аварии

Авария на сетях водоснабжения оставила без воды город Выборг в Ленинградской области с населением более 76 тыс. человек, сообщила компания "Леноблводоканал".
Обновлено в 12:58
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На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.
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Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
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Происшествия

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Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».
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Обновлено в 06:58
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Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено на дне озера Комо

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Xiaomi представила новую линейку смартфонов

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Президент России Владимир Путин в скором времени встретится с министром обороны Сергеем Шойгу.
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Три представителя России вошли в список членов Американской киноакадемии, которые выберут претендентов и победителей премии "Оскар", говорится в сообщении на официальном сайте организации.
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На сайте издания 32cars.ru появились свежие снимки электрокара Honda e в ярко-зеленом окрасе.
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Футбол

Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»

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«Убитым на Калинина, 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

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Почти 50 стран ввели безвизовый режим с Россией за десять лет

Количество стран, которые граждане России могут посещать без виз, выросло почти вдвое за десять лет — с 60 до 116.
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