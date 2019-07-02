Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген. Он уточнил, что сумма составила около 33 миллионов евро.

с чего всё началось

Россия должна выплатить в бюджет Совета Европы еще 55 миллионов евро, заявил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген. По его словам, это взнос за часть 2017 года и 2018-й. Ранее внесенные Москвой 33 миллиона евро — это выплата за текущий год, отметил Хольтген.

В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро

Армия и оружие Минобороны опровергло взрыв газа на российском подводном аппарате Министерство обороны опровергло информацию о взрыве газа на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России.

Экономика Цены на мясо в России могут вырасти на 10% Как минимум на 10% могут вырасти в России цены на говядину, свинину и мясо птицы.

Политика Зеленского назвали очередным Наполеоном Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является "очередным Наполеоном".

Футбол Скалони: «Агуэро выйдет в старте против Бразилии» Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил о том, что нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро выйдет в стартовом составе на игру с Бразилией в полуфинале Кубка Америки.

Шоу-бизнес Меган Маркл не подпускает отца к своему сыну Герцогиня Сассекская Меган Маркл отказала своему отцу и родственникам с его стороны в доступе к сыну Арчи.

Общество Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.

Происшествия Жители Выборга остались без холодной воды из-за аварии Авария на сетях водоснабжения оставила без воды город Выборг в Ленинградской области с населением более 76 тыс. человек, сообщила компания "Леноблводоканал".

Политика Чехия временно разрешила полеты российских авиакомпаний Ответный шаг Праги побудил Минтранс рано утром 2 июля выписать чешской авиакомпании необходимое разрешение, а также стороны активно начали вести диалог, в результате которого до 7 июля рейсы между двумя странами восстановлены в полном объеме.

Происшествия Авария на трассе в Карелии унесла жизни двух человек На 58-м км трассы «Кола» в Кировском районе Ленобласти 2 июля произошло крупное ДТП с погибшими и пострадавшими.

Происшествия В Севастополе цветы и венки несут к знаку города-героя Мурманска Трагедия унесла жизни 14 человек. В российских территориальных водах они занимались изучением рельефа дна в интересах Военно-морского флота.

Происшествия Российский полковник полиции сбежала в Грузию Полковник полиции из Ростова-на-Дону Наталья Разумная объявлена в федеральный розыск и международный розыск, сообщает портал «Блокнот-Ростов».

Авто Koenigsegg возмутила слишком низкая оценка уникального One:1 Шведская компания Koenigsegg обвинила аукционный дом Bonhams в заниженной оценке стоимости купе One:1, выпущенного тиражом в шесть экземпляров (+1 прототип).

Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Шоу-бизнес Вайкуле не встретила в Риге оказавшуюся в центре скандала Пугачеву Известная советская и латвийская певица Лайма Вайкуле не появилась на вокзале в Риге, чтобы встретить примадонну российской эстрады и свою подругу Аллу Пугачеву.

Гаджеты Xiaomi представила новую линейку смартфонов Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9, сообщает портал Gizmochina.

Политика Путин и Шойгу проведут встречу по инциденту с погибшими подводниками Президент России Владимир Путин в скором времени встретится с министром обороны Сергеем Шойгу.

Кино Три российских режиссера вошли в состав Американской киноакадемии Три представителя России вошли в список членов Американской киноакадемии, которые выберут претендентов и победителей премии "Оскар", говорится в сообщении на официальном сайте организации.

Авто Электрокар Honda e оказался мощнее конкурентов На сайте издания 32cars.ru появились свежие снимки электрокара Honda e в ярко-зеленом окрасе.

Космос Российская компания может разместить космическую рекламу в 2023 году Российская компания Avant Space собирается в 2023 г. запустить на орбиту группу микроспутников на ионных двигателях для рекламы логотипов в космосе, пишет ТАСС со ссылкой на информбюро НТИ (Национальная технологическая инициатива).

Происшествия Убитый на Уралмаше мужчина оказался экс-главой киргизской диаспоры «Убитым на Калинина, 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.

Происшествия Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.