Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген. Он уточнил, что сумма составила около 33 миллионов евро.

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что Россия заплатила заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.

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