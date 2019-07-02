Политика

В Совете Европы подсчитали долги РоссииГазета.Ru 11:34

Ранее сообщалось, что Россия заплатила заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год.
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Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год

Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген. Он уточнил, что сумма составила около 33 миллионов евро.
РИА Новости10:41

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Совет Европы: Россия уже выполнила обещание заплатить годовой взнос

Вести.Ru10:57

Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год

Коммерсантъ10:37

Россия выплатила взнос в бюджет Совета Европы в сумме €33 млн

Газета.Ru12:24

Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год

RT на русском10:20

Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год

РБК11:00
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 14:19, Ашберн
Экономика

ЦБ завершил санацию банка «ФК Открытие»

Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
Обновлено в 12:51
Происшествия

Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»

Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.
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Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Политика

Лагард временно прекратила исполнять обязанности главы МВФ

Кристин Лагард заявила, что она временно прекращает исполнение своих обязанностей директора-распорядителя Международного валютного фонда.
Обновлено в 14:07
Гаджеты

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Обновлено в 11:25
Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейский пост в Чечне

Полиция установила личность мужчины, который напал на блокпост в Чечне и убил там полицейского.
Обновлено в 12:41
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Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Политика

Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники

Обновлено в 08:40
Космос

NASA испытало систему аварийного спасения корабля Orion

NASA успешно провело испытания системы аварийного спасения нового пилотируемого космического корабля Orion на стартовом участке.
Обновлено в 09:49
Политика

Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми

"Обеспечить внесение к законодательство изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года ежемесячных выплат гражданам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте России", — говорится в документе.
Обновлено в 12:41
Общество

Бари Алибасов не пришел на съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 17:25
Шоу-бизнес

Павел Деревянко сделал себе лучший подарок на день рождения

Обновлено в 09:20
Армия и оружие

СК возбудил дело после обстрела журналистов в Донбассе

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту артиллерийского обстрела гражданских лиц, включая журналистов, на территории самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Жители Севастополя несут цветы к стеле Мурманска

Люди несут цветы к стеле «Мурманск» на аллее городов-героев, сообщается на сайте правительства Севастополя.
Обновлено в 13:59
Авто

Названы трёхлетние кроссоверы с наилучшей остаточной стоимостью

Проведя собственное исследование среди среднеразмерных кроссоверов, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг моделей, которые лучше других сохраняют свою стоимость спустя три года после покупки.
Обновлено в 06:44
Происшествия

В Боливии распространяется неизвестный смертельный вирус

Власти Боливии объявили о распространении в стране смертельно опасного вируса, который пока не удалось идентифицировать.
Обновлено в 10:47
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В Кузбассе осудили опекунов, замучивших до смерти детей

Мысковский городской суд Кемеровской области вынес приговор супругам, истязавшим и убившим двух приемных сыновей.
Обновлено в 06:08
Общество

В Самарской области ввели режим ЧС из-за нашествия саранчи

По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Чапаевске развернули штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, а министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области разрабатывает план по снижению возможных последствий.
Обновлено в 11:28
Авто

Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»

По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Экономика

Счетная палата нашла 62 тысячи незавершенных бюджетных строек

На начало 2019 года в России числилось 62 тыс. незавершенных строек на 4 трлн руб. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) после проверки проектов, финансируемых из федерального и регионального бюджетов, пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:27
Здоровье

Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население.
Обновлено в 13:45
Экономика

Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан

Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Экономика

Moody`s отозвало рейтинги банка «Восточный»

Международное рейтинговое агентство Moody`s отозвало рейтинги банка «Восточный».
Обновлено в 03:58
Футбол

Силва: «Никто не забудет тот ужасный матч с Германией»

Никто не забудет, что тогда произошло. Тот матч с Германией был настоящим ужасом для нас.
Обновлено вчера в 22:24
Спорт

WADA подозревает 298 российских атлетов в употреблении допинга

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) передало международным спортивным федерациям первую партию информации по данным из московской лаборатории, речь идет о данных по 43 спортсменам и 150 пробам, сообщается на официальном сайте WADA.
Обновлено в 12:28
Теннис

Шарапова снялась с матча первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла пробиться во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит в пригороде Лондона.
Обновлено в 12:55
Политика

Вице-президент США внезапно отменил визит в Нью-Гэмпшир

Визит вице-президента США Майка Пенса в Нью-Гэмпшир неожиданно отменен, из-за непредвиденного события его попросили остаться в Вашингтоне.
Обновлено в 13:54
Гаджеты

В Samsung признали ошибочным решение о раннем выпуске Galaxy Fold

Президент мобильного подразделения Samsung Дон-Джин Кох (D. J. Koh) рассказал, что запуск смартфона в серию состоялся, а также он заявил журналистам, что признает ошибочным решение о раннем выпуске Galaxy Fold.
Обновлено в 13:33
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Как работают Яндекс.Новости?
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