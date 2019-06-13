Происшествия
В Белоруссии казнили заключённогоRT на русском 08:27
В Белоруссии приведён в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах. Об этом сообщает белорусский Интерфакс со ссылкой на правозащитный центр «Весна». Отмечается, что об этом сообщили родственники осуждённого Александра Жильникова.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 21:40, Ашберн
Общество
Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
Как пояснил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране окружающей среды Владимир Бурматов (ЕР), таким образом перечень запрещенных к содержанию дома диких животных увеличился практически вдвое.
Обновлено в 20:11
Происшествия
В Чили зафиксировано землетрясение магнитудой 6
Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано в Чили, сообщает Национальный сейсмологический центр университета.
Обновлено в 20:51
Армия и оружие
Военный спецназ Британии предложили подготовить к конфликту с Россией
Руководитель армейских спецподразделений Британии подготовил секретную концепцию, которую должен будет рассмотреть британский кабмин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Обновлено в 20:25
Политика
Медведев раскритиковал Роскосмос
Выступая на совещании по вопросу развития госкорпорации, глава правительства признал освоение бюджетных средств Роскосмосом недостаточно эффективным.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
CNN: умерла актриса Эдит Гонсалес
Обновлено в 20:29
Происшествия
Один из атакованных в Оманском заливе танкеров затонул
Танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул в Оманском заливе, сообщает 13 июня телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 04:50
Политика
Володин назвал условие возвращения России в ПАСЕ: спокойно не будет
По словам спикера Госдумы, достигнута договоренность со спикером Совета Федерации, что при подписании заявки на участие в сессии ПАСЕ будет сделана важная оговорка: «в случае лишения нашей делегации хоть какого-то полномочия мы оставляем за собой право покинуть ПАСЕ».
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
В Италии подтвержден приговор Орнелле Мути за прогул спектакля
Кассационный суд Италии подтвердил приговор известной актрисе Орнелле Мути, пропустившей спектакль в городе Порденоне.
Обновлено в 16:05
Шоу-бизнес
Мария Шукшина снялась с «беременным» животом
Актриса Мария Шукшина в Instagram разместила видеозапись, на которой она предстала с большим животом.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.
Обновлено в 15:48
Происшествия
В Москве загорелся Измайловский кремль
Обновлено в 15:47
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:58
Культура
НТВ покажет последний фильм, в котором снялась Жанна Фриске
Обновлено в 18:20
Шоу-бизнес
Фотограф простебал на видео фигуру Бузовой во время съёмок
Обновлено в 08:45
Политика
Порошенко назвал способ закрыть вопрос о воровстве российского газа
Украина с ноября 2015-го отказалась от закупок у "Газпрома" и закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
Обновлено в 18:47
Происшествия
Новозеландский стрелок не признал вину в нападении на мечети
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях Новой Зеландии, не признал свою вину, процесс по его делу начнется 4 мая 2020 года, сообщает портал Stuff.
Обновлено в 18:41
Происшествия
В прокуратуре Кубани прокомментировали «воскрешение» Цапка
В соцсетях высказали предположение, что мужчина с места аварии похож на покойного главаря ОПГ В прокуратуре Краснодарского края прокомментировали поступление заявлений от местных жителей относительно того, что они могли видеть живого главаря кущёвской банды Сергея Цапка.
Обновлено в 04:13
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено в 18:27
Происшествия
ХК СКА выразил соболезнования Соколову в связи с трагедией в семье
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА из Санкт-Петербурга выразил соболезнования бывшему вратарю коллектива Максиму Соколову в связи с трагическими событиями в семье.
Обновлено в 13:53
Наука
Ученые: Люди остаются верны типажу бывшего романтического партнера
Обновлено вчера в 03:33
Армия и оружие
В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М
Особое восхищение немецкого издания вызвала российская противоракета ПРС-1М. Журнал назвал ее оружием Судного дня.
Обновлено в 06:37
Спорт
Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло.
Обновлено в 14:55
Транспорт
В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом
В России впервые введут стандарт для участков дорог с повышенным скоростным лимитом В России впервые будет утвержден ГОСТ, позволяющий устанавливать на дорогах скоростной лимит в 130 км/ч.
Обновлено в 18:00
Наука
В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли
В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено в 03:25
Футбол
Transfermarkt обнулит трансферную стоимость Мамаева и Кокорина
Портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева 14 июня.
Обновлено в 20:58
Экономика
Путин одобрил систему индивидуального пенсионного капитала
Российский президент Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено в 21:21
Происшествия
Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве
Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:03
Экономика
ИНТЕРВЬЮ: Сбербанк будет постепенно отказываться от традиционных банкоматов
Сбербанк в рамках планового обновления сети самообслуживания будет постепенно переводить традиционные устройства на ресайклеры, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 20:17
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой поздравила маму с днем рождения и признала свою вину в семейном конфликте
Дочь Даны Борисовой поздравила маму с днем рождения и признала свою вину в семейном конфликте Напомним, что в прошлом месяце Полина объявила о том, что открывает собственный магазин слаймов — игрушек-лизунов из вязкого желеобразного материала.
Обновлено в 16:40