Происшествия
В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в БелоруссииRT на русском 17:26
Совет Европы осуждает исполнение очередного смертного приговора в Белоруссии. Об этом глава пресс-службы организации Даниэль Хольтген написал в Twitter. «Мы осуждаем ещё одну казнь в Белоруссии, о которой сообщили правозащитники», — заявил Хольтген.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
Политика
Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост, написал в Twitter в четверг президент США Дональд Трамп, добавив, что это произойдет в конце июня и она вернется домой "в Великий штат Арканзас".
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В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
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Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
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В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
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В сети появился трейлер сиквела «Сияния»
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Происшествия
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшее в Москве несанкционированное шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова и против полицейского произвола, заявил, что непосредственно организовывать такие акции или не давать на них разрешение - это прерогатива городских властей.
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Болельщики «Реала» требуют у руководства трансфера Мбаппе
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Шоу-бизнес
Богомолов не рассказал Собчак про личную жизнь
Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.
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Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
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Армия и оружие
ВСУ готовятся к срыву переговоров по перемирию в Донбассе
"Нашей разведкой получены данные о подготовке силами информационно-психологических операций (ИПсО) ВСУ информационной акции, имеющей главной целью срыв переговоров в Минске 19 июня по принятию решения об объявлении перемирия", - приводит "Донецкое агентство новостей" заявление заместителя начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М
Особое восхищение немецкого издания вызвала российская противоракета ПРС-1М. Журнал назвал ее оружием Судного дня.
Обновлено в 06:37
Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрд
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Авто
Mitsubishi готовит конкурента для Ford Ranger Raptor
Пресс-служба Mitsubishi рассказала о том, что концепт пикапа Triton Absolute, показанный ранее в этом году, может пойти в серийное производство.
Обновлено в 14:42
Общество
Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Общество
В Мексике обнаружили единственную запись голоса Фриды Кало
Сотрудники Национальной библиотеки Мексики обнаружили единственную запись голоса художницы Фриды Кало, сообщается на сайте правительства страны.
Обновлено в 13:51
Происшествия
Экс-главу Волгоградского СК перевели в карантин СИЗО «Лефортово»
Экс-начальник Следственного комитета по Волгоградской области, советник главы СК, Михаил Музраев, подозреваемый в причастности к покушению на жизнь главы региона, пока находится в карантинной камере в СИЗО "Лефортово", он жалуется на свое здоровье, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 17:48
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Общество
В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян
В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:04
Технологии
В Mail.ru Group объяснили отключение от «Вымпелкома»
Отключение Mail.ru Group от сотового оператора «Вымпелком» связано с намерением сократить расходы в связи с повышением тарифов оператора на СМС, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 17:43
Космос
Пришельцы придумали способ вторжения: ученые выявили икру гуманоидов в металлической оболочке
Исследователи опасаются, что появившиеся на свет гуманоиды смогут завладеть не только водными пространством, но и сушей.
Обновлено в 07:41
Гаджеты
Realme представила недорогие смартфоны для российского рынка
На презентации, прошедшей 13 июня в Москве, компания представила три модели, которые в скором времени выйдут на российский рынок: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
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Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Обновлено вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Саша Черно: «Я превращаюсь в кусок сала»
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ рассказал о готовившейся войне в Крыму
О готовившихся боевых действиях на полуострове рассказал Владимир Замана, занимавший в то время пост главы Генштаба ВСУ.
Обновлено в 07:11