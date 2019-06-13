Происшествия

В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в БелоруссииRT на русском 17:26

Совет Европы осуждает исполнение очередного смертного приговора в Белоруссии. Об этом глава пресс-службы организации Даниэль Хольтген написал в Twitter. «Мы осуждаем ещё одну казнь в Белоруссии, о которой сообщили правозащитники», — заявил Хольтген.
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Единственные в Европе: в Белоруссии казнили человека

Вести.Ru09:02

В Белоруссии снова казнили человека. Когда страна откажется от высшей меры наказания?

Телеканал 360°14:30

Совет Европы осудил исполнение очередного смертного приговора в Белоруссии

РИА Новости14:05

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

РБК10:06

В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии

RT на русском17:26

В Белоруссии расстреляли осужденного за убийство трех человек

Дождь08:06

В Белоруссии казнили убийцу трех человек

Lenta.ru06:49
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В Беларуси приведен в исполнение еще один смертный приговор

КП - Беларусь07:05
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 18:30, Ашберн
Политика

Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост, написал в Twitter в четверг президент США Дональд Трамп, добавив, что это произойдет в конце июня и она вернется домой "в Великий штат Арканзас".
Обновлено в 16:39
Экономика

В России могут вырасти тарифы на сбор мусора

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия

22-летнюю жительницу Пермского края убили в Бахрейне

Обновлено в 10:46
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено в 14:28
Происшествия

В Москве «заминировали» четыре станции метро

Обновлено в 15:11
Кино

В сети появился трейлер сиквела «Сияния»

Обновлено в 18:06
Происшествия

Кремль прокомментировал жесткие задержания на шествии в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прошедшее в Москве несанкционированное шествие в поддержку журналиста Ивана Голунова и против полицейского произвола, заявил, что непосредственно организовывать такие акции или не давать на них разрешение - это прерогатива городских властей.
Обновлено в 10:24
Футбол

Болельщики «Реала» требуют у руководства трансфера Мбаппе

Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Богомолов не рассказал Собчак про личную жизнь

Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.
Обновлено в 13:23
Политика

Пользователи соцсетей раскритиковали Кадырова за угрозы комментаторам

Обновлено вчера в 10:03
Происшествия

Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района

Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 16:07
Армия и оружие

ВСУ готовятся к срыву переговоров по перемирию в Донбассе

"Нашей разведкой получены данные о подготовке силами информационно-психологических операций (ИПсО) ВСУ информационной акции, имеющей главной целью срыв переговоров в Минске 19 июня по принятию решения об объявлении перемирия", - приводит "Донецкое агентство новостей" заявление заместителя начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.
Обновлено в 14:25
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие

В Германии восхищаются российской противоракетой ПРС-1М

Особое восхищение немецкого издания вызвала российская противоракета ПРС-1М. Журнал назвал ее оружием Судного дня.
Обновлено в 06:37
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Авто

Mitsubishi готовит конкурента для Ford Ranger Raptor

Пресс-служба Mitsubishi рассказала о том, что концепт пикапа Triton Absolute, показанный ранее в этом году, может пойти в серийное производство.
Обновлено в 14:42
Общество

Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Общество

В Мексике обнаружили единственную запись голоса Фриды Кало

Сотрудники Национальной библиотеки Мексики обнаружили единственную запись голоса художницы Фриды Кало, сообщается на сайте правительства страны.
Обновлено в 13:51
Происшествия

Экс-главу Волгоградского СК перевели в карантин СИЗО «Лефортово»

Экс-начальник Следственного комитета по Волгоградской области, советник главы СК, Михаил Музраев, подозреваемый в причастности к покушению на жизнь главы региона, пока находится в карантинной камере в СИЗО "Лефортово", он жалуется на свое здоровье, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 17:48
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Общество

В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян

В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:04
Происшествия

В Великобритании продают средневековую тюрьму для ведьм с привидениями

Обновлено в 18:05
Технологии

В Mail.ru Group объяснили отключение от «Вымпелкома»

Отключение Mail.ru Group от сотового оператора «Вымпелком» связано с намерением сократить расходы в связи с повышением тарифов оператора на СМС, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 17:43
Космос

Пришельцы придумали способ вторжения: ученые выявили икру гуманоидов в металлической оболочке

Исследователи опасаются, что появившиеся на свет гуманоиды смогут завладеть не только водными пространством, но и сушей.
Обновлено в 07:41
Гаджеты

Realme представила недорогие смартфоны для российского рынка

На презентации, прошедшей 13 июня в Москве, компания представила три модели, которые в скором времени выйдут на российский рынок: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено в 14:28
Армия и оружие

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Обновлено вчера в 13:32
Шоу-бизнес

Саша Черно: «Я превращаюсь в кусок сала»

Обновлено в 17:40
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ рассказал о готовившейся войне в Крыму

О готовившихся боевых действиях на полуострове рассказал Владимир Замана, занимавший в то время пост главы Генштаба ВСУ.
Обновлено в 07:11
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