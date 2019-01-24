В Совете Европы назвали сумму долга РоссииГазета.Ru 14:25

Пресс-секретарь генсека СЕ Дэниель Хольтген заявил, что задолженность России перед Советом Европы составляет около €60 млн. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, это примерная цифра задолженности России.

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