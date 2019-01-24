Политика
В Совете Европы назвали сумму долга РоссииГазета.Ru 14:25
Пресс-секретарь генсека СЕ Дэниель Хольтген заявил, что задолженность России перед Советом Европы составляет около €60 млн. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, это примерная цифра задолженности России.
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Политика
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Сенат США не принял законопроект Трампа по прекращению шатдауна
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Госдума одобрила проекты об ответственности за фейковые новости
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ВС Швеции заявили о нарушении Россией воздушного пространства страны
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Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов оставил открытым вопрос о своем участии в выборах губернатора Северной столицы в сентябре 2019 года.
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Бывший первый министр Шотландии, ведущий политической программы The Alex Salmond Show на канале RT Алекс Салмонд отпущен после допроса.
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Путин обсудил с премьером Болгарии сотрудничество в области энергетики
Вопросы сотрудничества в сфере энергетики обсудил в четверг президент Российской Федерации Владимир Путин с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.
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Политика
Кличко назвал Украину «красивой и сексуальной»
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Армия и оружие
Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник»
В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.
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