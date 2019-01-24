Политика

В Совете Европы назвали сумму долга РоссииГазета.Ru 14:25

Пресс-секретарь генсека СЕ Дэниель Хольтген заявил, что задолженность России перед Советом Европы составляет около €60 млн. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, это примерная цифра задолженности России.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Совете Европы назвали сумму долга России

Lenta.ru16:46

В Совете Европы рассказали о долге России в размере около 60 миллионов евро

РИА Новости14:29

РФ задолжала Совету Европы €60 млн

Московский Комсомолец16:04

В Совете Европы рассказали об огромном долге России

Известия15:29

В Совете Европы назвали сумму долга России

Газета.Ru14:25

Совет Европы сообщил об огромном долге России

News.ru16:21

В Совете Европы заявили о долге России в размере около 60 миллионов евро

Говорит Москва15:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 18:07, Ашберн
Политика

Мадуро закрыл посольство и все консульства Венесуэлы в США

Обновлено в 16:23
Политика

На Украине пригрозили «вернуть» Кубань и Кавказ силой

Основатель неонацистского полка "Азов" и депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил в эфире телеканала ZIK, что Украине придется "вернуть" Кубань и Кавказ силой.
Обновлено в 12:38
Политика

Суд на Украине заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы

Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и пособничество в «ведении агрессивной войны против Украины».
Обновлено в 10:47
Политика

Сенат США не принял законопроект Трампа по прекращению шатдауна

Сенат США не принял предложение американского лидера Дональда Трампа по прекращению приостановки работы правительства страны.
Обновлено в 15:17
Политика

Депутат Рады толкнул и оскорбил Скабееву в ПАСЕ

Депутат Верховной рады и представитель украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву и толкнул ее.
Обновлено в 09:37
Политика

Госдума одобрила проекты об ответственности за фейковые новости

Госдума в ходе заседания приняла в первом чтении законопроекты о блокировке недостоверной информации и ответственности за её распространение.
Обновлено в 06:11
Политика

Госдеп: США передали России письмо со своими претензиями по ДРСМД

Власти США передали Российской Федерации письмо с американскими требованиями по соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), который, по мнению Вашингтона, Москва якобы нарушает.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие

ВС Швеции заявили о нарушении Россией воздушного пространства страны

Обновлено в 06:45
Политика

Беглов оставил открытым вопрос о своем участии в выборах губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов оставил открытым вопрос о своем участии в выборах губернатора Северной столицы в сентябре 2019 года.
Обновлено в 14:55
Политика

Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову

Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Политика

Алекс Салмонд отпущен после допроса

Бывший первый министр Шотландии, ведущий политической программы The Alex Salmond Show на канале RT Алекс Салмонд отпущен после допроса.
Обновлено в 10:08
Политика

В Киеве демонтировали памятник Суворову

Обновлено в 09:24
Политика

Путин обсудил с премьером Болгарии сотрудничество в области энергетики

Вопросы сотрудничества в сфере энергетики обсудил в четверг президент Российской Федерации Владимир Путин с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым.
Обновлено в 10:00
Политика

Кличко назвал Украину «красивой и сексуальной»

Обновлено в 15:57
Армия и оружие

Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник»

В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.
Обновлено в 04:42
ещё по теме
Главное