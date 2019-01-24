Политика

В Совете Европы назвали сумму долга РоссииГазета.Ru 14:25

Пресс-секретарь генсека СЕ Дэниель Хольтген заявил, что задолженность России перед Советом Европы составляет около €60 млн. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, это примерная цифра задолженности России.
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В Совете Европы рассказали о долге России в размере около 60 миллионов евро

Ранее глава МИД Финляндии, страны-председателя до мая в комитете министров Совета Европы, Тимо Сойни заявил РИА Новости на полях Всемирного экономического форума в Давосе, что Хельсинки рассчитывает до этого времени найти компромисс по возвращению России к работе в Совете Европы, а также по выплате долга Москвы в размере 60 миллионов евро.
РИА Новости14:29

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В Совете Европы назвали сумму долга России

Lenta.ru16:46

В Совете Европы заявили о долге России в размере около 60 миллионов евро

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РФ задолжала Совету Европы €60 млн

Московский Комсомолец16:04

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Известия15:29

В Совете Европы назвали сумму долга России

Газета.Ru14:25

В Совете Европы рассказали о долге России в размере около 60 миллионов евро

РИА Новости14:29

Совет Европы сообщил об огромном долге России

News.ru16:21
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