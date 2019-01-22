Политика

В Совете Европы надеются на возвращение России в ПАСЕ до летней сессииURA.Ru 08:27

В Совете Европы (СЕ) выразили надежду на то, что Россия сможет вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) уже к летней сессии. Об этом журналистам рассказал Генсек организации Турбьерн Ягланд. Дело в том, что именно на июньской сессии ПАСЕ будет избран новый генсек Совета Европы.
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Генсек Совета Европы надеется на возвращение России в ПАСЕ

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Ягланд: Совет Европы может обойтись без денег РФ

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В Совете Европы надеются на возвращение России в ПАСЕ до летней сессии

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В Совете Европы рассчитывают на возвращение России в ПАСЕ до начала летней сессии

Парламентская газета05:57

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ТАСС05:39

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РИА Новости00:00
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Автоматически обработаны 7194 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
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Загитова после короткой программы лидирует на ЧЕ по фигурному катанию

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Boeing испытал автономный самолет, разработанный для городских условий

Лайнер рассчитан на 80 км автономного полета Авиастроительная корпорация Boeing испытала в полете автономный пассажирский самолет, созданный для передвижения в условиях города, сообщается на портале организации.
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Subaru остановила завод в Японии

Компания Subaru остановила завод в префектуре Гунма после того, как в партии комплектующих были обнаружены дефектные электроусилители руля.
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Население России в 2018 году сократилось впервые за 10 лет

Население России на 1 января 2019 года составляло 146 млн 793,7 тыс. человек, сообщил в среду Росстат предварительную оценку численности населения страны на начало года.
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Пытавшийся угнать самолет сибиряк заявил о роли в терактах 11 сентября

В ходе судебного заседания, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения неудачливому угонщику, судья, зачитывая материалы дела, сообщил, что Шаповалов пугал экипаж самолета своей причастностью к терактам 11 сентября 2001 года в США.
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Эксперты предупредили о перебоях в работе сайтов госорганов и банков

По мнению экспертов ИРИ, нарушения в работе сайтов могут возникнуть у тех, кто самостоятельно поддерживает свой DNS-сервер, то есть у сайтов госструктур и крупных частных компаний.
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Путин провел заседание попечительского совета МГУ

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел заседание попечительского совета Московского государственного университета им. Ломоносова.
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Борцов с оргпреступностью заподозрили в коррупции

Чеховские полицейские задержаны по делу о взятках СКР возбудил уголовные дела в отношении двух сотрудников подразделения по борьбе с организованной преступностью Чеховского ОМВД (Московская область).
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Правительство отложило введение соцнорм потребления электричества

«По итогам совещания у Козака принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов», — цитирует Джуса РБК.
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Горящие в Чёрном море танкеры вынесло в территориальные воды России

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В США замерз Ниагарский водопад

Один из самых крупных водопадов на северо-востоке США — Ниагарский — замерз из-за сильных морозов.
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Появилось видео драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак

В Сети появилось видео произошедшей из-за телеведущей Ксении Собчак драки актера Максима Виторгана и режиссера МХТ имени А. П. Чехова Константина Богомолова около кафе в Большом Черкасском переулке на Лубянке в центре Москвы во вторник вечером 21 января.
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В Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
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Испанские генетики провели первую в мире операцию по зачатию очередной версии "ребенка от трех родителей", которая позволила бесплодной 32-летней жительнице Греции стать будущей матерью.
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«Адмиралтейские верфи» (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) заложили первый супертраулер проекта СТ-192, который по производительности и другим технико-эксплуатационным характеристикам превзойдет имеющиеся сегодня в стране аналоги, сообщил представитель Русской рыбопромышленной компании (РРПК), которая выступает заказчиком судна.
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Компания Ford представила обновленный пикап Ranger для европейского рынка.
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Турбьёрн Ягланд
Норвежский политик
Норвежский политический деятель. Генеральный секретарь Совета Европы с 1 октября 2009 года. Премьер-министр Норвегии в 1996-1997.
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