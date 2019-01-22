В Совете Европы надеются на возвращение России в ПАСЕ до летней сессииURA.Ru 08:27

В Совете Европы (СЕ) выразили надежду на то, что Россия сможет вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) уже к летней сессии. Об этом журналистам рассказал Генсек организации Турбьерн Ягланд. Дело в том, что именно на июньской сессии ПАСЕ будет избран новый генсек Совета Европы.

В Совете Европы надеются на возвращение России в ПАСЕ до летней сессии

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