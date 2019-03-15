Армия и оружие

В Совбезе заявили о переброске войск НАТО к границам РоссииТАСС 17:44

"Реанимируется существовавшая в годы холодной войны система трансатлантических перебросок войск усиления из США и Канады в Европу для развертывания крупных коалиционных группировок войск на границе с Россией", - добавил замсекретаря Совбеза РФ.
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Красная звезда18:33

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В Совбезе сообщили о переброске войск НАТО к границам России

Российская газета22:08

В Совбезе заявили заявили о переброске войск НАТО к границам России

Газета.Ru20:17

Совбез РФ: НАТО возобновляет систему переброски войск из США в Европу

РЕН ТВ17:13

В Совбезе рассказали о переброске войск НАТО к российским границам

Взгляд.ру19:24

В Совбезе заявили о переброске войск НАТО к границам России

ТАСС17:44

В Совбезе заметили возврат к переброскам войск к России через Атлантику

РБК19:42

В Совбезе рассказали о переброске войск НАТО к границам России

РИА Новости17:04
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 23:10, Ашберн
Происшествия

Неизвестный открыл огонь в мечети в Новой Зеландии

Неизвестный открыл огонь по людям в мечети новозеландского города Крайстчерч, сообщает газета New Zealand Herald.
Обновлено в 22:58
Шоу-бизнес

У телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали отек мозга

У российской телеведущей и певицы Юлии Началовой диагностировали начальную стадию отека мозга. Об этом сообщает портал Life.ru.
Обновлено в 16:38
Космос

Астронавты продолжат летать к МКС на «Союзах»

Ранее исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев отмечал, что американские корабли, которые будут наравне с «Союзом» доставлять экипажи к МКС, позволят обеспечить дублирование и увеличить надежность МКС.
Обновлено в 22:23
Армия и оружие

Израиль атаковал цели в Секторе Газа в ответ на обстрел Тель-Авива

Израильские войска атакуют цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Тель-Авива, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 19:28
Политика

В США назвали ситуацию в Керченском проливе преградой для поставок СПГ

Первый замглавы Министерства энергетики США Дэн Бруиллетт заявил, что отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) на Украину и в Черноморский регион осложняются ситуацией в Керченском проливе.
Обновлено в 20:30
Происшествия

Грузовое судно село на мель в Керченском проливе

Грузовое судно Maryland под флагом Либерии, перевозившее металл, село на мель в Керченском проливе.
Обновлено в 19:44
Происшествия

Аргентина назвала причину катастрофы подлодки «Сан-Хуан»

Глава аргентинского флота Давид Бурден заявил, что подводная лодка "Сан-Хуан", пропавшая 15 ноября 2017 года, затонула в результате взрыва.
Обновлено в 21:48
Общество

Врио вице-губернатора Приморья ушел в отставку

Врио вице-губернатора Приморья Константин Межонов написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель администрации края.
Обновлено в 22:40
Политика

Госдеп США заявил об угрозе стране от 50 стран мира

Не менее 50 стран мира могут нанести ущерб Соединенным Штатам, заявила глава отдела политического планирования госдепа США Кирон Скиннер в своем выступлении в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
Обновлено в 22:14
Общество

Патриарх попросил передать РПЦ музей им. Андрея Рублева в Москве

Русская православная церковь (РПЦ) заявила права на один из старейших религиозных объектов страны — Спасо-Андроников монастырь в Москве, на территории которого находится Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева.
Обновлено в 22:00
Политика

Саакашвили отказался от политических амбиций на Украине

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили заявил, что вернется на Украину в первый день после того, как нынешний президент страны Петр Порошенко не будет переизбран.
Обновлено в 22:56
Хоккей

Два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»

"Вашингтон" на выезде обыграл "Филадельфию" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Российский нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов отметился голевой передачей и голом в пустые ворота.
Обновлено в 21:41
Политика

Герман Греф увидел главную проблему России в госуправлении

Глава «Сбербанка» Герман Греф, выступая на форуме «Лидеры России», заявил, что главная проблема страны заключается в «отсутствии эффективной системы государственного управления».
Обновлено в 10:11
Происшествия

Во Владивостоке строитель погиб при обрушении стены

Один рабочий погиб, второй пострадал при обрушении стены во время ремонта в одном из домов во Владивостоке.
Обновлено в 21:28
Автоспорт

Даниил Квят показал седьмое время в Мельбурне

Россиянин Даниил Квят на STR14 (Scuderia Toro Rosso) показал седьмое время – 1:24,832 минуты.
Обновлено в 22:55
Политика

Названы убытки РФ из-за повреждений С-400 при перевозке в Китай

Обновлено в 18:34
Политика

Матвиенко оценила шутку про закон о борьбе с фейковыми новостями

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила шутку, которую россияне придумали в ответ на недавно принятые законы о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Мужчина принес в американскую школу АК-47, чтобы защитить своего сына

В американском штате Флорида полиция арестовала мужчину, который принес в школу автомат АК-47 для того, чтобы защитить своего сына.
Обновлено в 22:55
Здоровье

Врачи посоветовали источник бодрости вместо кофе

Обновлено в 20:13
Политика

Boeing приостановил поставки самолетов 737 MAX

Boeing принял решение приостановить поставки самолетов 737 MAX из-за катастрофы в Эфиопии, передает Reuters.
Обновлено в 16:36
Финансы

Reuters: российские банки готовят план на случай введения санкций США

Крупные российские банки разрабатывают план действий на случай введения против них санкций США, лишающих их доступа к американской финансовой системе, и создают систему корреспондентских счетов, позволяющую осуществлять операции в иностранной валюте в случае принятия ограничительных мер.
Обновлено в 17:26
Общество

В России предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах

Участники стратегической сессии, обсуждавшие продвижение здорового образа жизни в России, могут внести в перечень поручений президента к заседанию Госсовета предложение по ограничению продажи алкоголя в жилых районах.
Обновлено в 13:02
Политика

Алексей Чалый раскрыл тайны присоединения Крыма к России

Человек в свитере, подписывающий договор о вхождении Крыма в состав России, пять лет назад вошел в историю.
Обновлено в 09:49
Интернет

Сотрудница Google побила мировой рекорд по вычислению Пи-числа

Сотрудница американской компании Google установила рекорд в точности вычисления числа пи — математической постоянной, равной отношению длины окружности к ее диаметру.
Обновлено в 20:29
Футбол

Назван состав «Краснодара» на матч с «Валенсией»

Обновлено в 13:10
Происшествия

Во дворе жилого дома в Минске обнаружили 4 кг радиоактивных веществ

На контейнерной площадке во дворе жилого дома в Минске были обнаружены пять банок с радиоактивными веществами общим весом не менее 4 кг.
Обновлено в 18:49
Происшествия

В Мытищах киллерами убит мужчина

Обновлено в 11:30
Здоровье

В России собираются избавить молоко от антибиотиков

В России разрабатывают ГОСТ, который полностью запретит антибиотики в сырье и готовой молочной продукции.
Обновлено в 22:58
Экономика

Правительство РФ нашло замену «опасным» Boeing 737 МАХ

В правительстве нашли замену «опасным» американским лайнерам Boeing 737 МАХ.
Обновлено в 22:32
Экономика

Мутко предложил выделить 9 млрд рублей на завершение долгостроев

Проблемы обманутых дольщиков в 26 регионах России могут быть решены в течение полугода, сообщил журналистам вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 13:10
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