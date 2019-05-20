В Совбезе ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языкеКоммерсантъ 16:00

США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия заблокировали инициированное Россией экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с принятием на Украине закона о госязыке. Пять членов Совбеза высказались в поддержку заседания, еще четыре страны воздержались.

В Совбезе ООН заблокировали обсуждение темы украинского закона о языке

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