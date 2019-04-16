Игры
В Sony рассказали, какой будет новая PlaystationРИА Новости 11:56
Ведущий архитектор PlayStation Марк Церни рассказал, какой будет следующая модель игровой консоли.
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Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 14:21, Ашберн
Политика
Порошенко и Зеленский договорились о дебатах
16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Происшествия
Суд приступил к изучению видеоматериалов по делу Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы начал изучение видеоматериалов по делу о потасовках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 12:16
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Экономика
Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Обновлено в 07:03
Политика
МИД назвал недобросовестным обращение Украины в трибунал из-за моряков
Международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, которое ведется в России, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа.
Обновлено в 14:09
Театры
«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»
Обновлено в 13:24
Экономика
Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским
Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В деле полковника Захарченко обнаружили преступное сообщество
В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества.
Обновлено в 07:04
Футбол
Мостовой рассказал, за счёт чего «Аякс» может победить «Ювентус» в четвертьфинале ЛЧ
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и амстердамским «Аяксом».
Обновлено в 07:48
Происшествия
Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о теракте в Петербурге
Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Киргизии Исломбека Тургунова по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Вооруженные полицейские ищут под Волгоградом сбежавшую медведицу
Волгоградские полицейские, вооруженные автоматическим оружием, разыскивают в Алексеевском районе сбежавшую из клетки егеря медведицу, сообщила во вторник журналистам представитель ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
Обновлено в 03:52
Здоровье
Россиян предупредили об опасности работ в огороде
С наступлением дачного сезона врачи предостерегли россиян о чрезмерном увлечении огородом.
Обновлено в 13:13
Авто
Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta
На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.
Обновлено в 08:20
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Музыка
Верка Сердючка выступит на «Евровидении»-2019
Обновлено вчера в 13:21
Экономика
Официально отменили три налоговых декларации
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Происшествия
В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу
Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
Футбол
Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров
Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о своих чувствах после развода в песне
Ани Лорак призналась, что её последняя песня стала откровением после развода с мужем.
Обновлено в 13:40
Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
Политика
Порошенко рассказал о планах Путина, но Кремль не в курсе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил планов участия Владимира Путина в июне в Нормандии в торжествах, которые посвящены празднованию 75-летия высадки участников войск антигитлеровской коалиции.
Обновлено в 14:10
Футбол
Чистка рядов в «Реале»: Зидан определил список футболистов «на выход»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил список футболистов, которые покинут команды по окончании сезона.
Обновлено в 12:44
Политика
Макрон заявил о планах реконструировать Нотр-Дам за пять лет
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Игры
Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street
Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37