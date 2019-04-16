Игры

В Sony рассказали, какой будет новая PlaystationРИА Новости 11:56

Ведущий архитектор PlayStation Марк Церни рассказал, какой будет следующая модель игровой консоли.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Названы характеристики новой игровой консоли Sony PlayStation 5

РЕН ТВ12:08

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

РИА Новости11:56

Sony раскрыла подробности о следующем поколении Playstation

Телеканал 360°11:18

Разработчик PlayStation: новая консоль Sony не выйдет в 2019 году

Чемпионат11:32

Sony рассказала о новых возможностях PlayStation 5

ФАН10:44

Стало известно, когда PlayStation 5 точно не выйдет

Life.ru10:00

Sony раскрыла подробности PlayStation 5

Lenta.ru09:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 14:21, Ашберн
Политика

Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

16 апреля штаб Порошенко вновь попытался выдвинуть другие условия и предложил Зеленскому провести дебаты 19 апреля сначала на стадионе, а затем в студии государственного канала «Общественный».
Обновлено в 09:58
Происшествия

Суд приступил к изучению видеоматериалов по делу Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы начал изучение видеоматериалов по делу о потасовках в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 12:16
Политика

Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Игры

Нотр-Дам могут восстановить по модели из игры Assassin’s Creed Unity

Обновлено в 07:05
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Обновлено в 07:03
Политика

МИД назвал недобросовестным обращение Украины в трибунал из-за моряков

Международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, которое ведется в России, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа.
Обновлено в 14:09
Театры

«Нуреев» Серебренникова получил «Золотую маску»

Обновлено в 13:24
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Экономика

Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским

Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В деле полковника Захарченко обнаружили преступное сообщество

В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества.
Обновлено в 07:04
Футбол

Мостовой рассказал, за счёт чего «Аякс» может победить «Ювентус» в четвертьфинале ЛЧ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и амстердамским «Аяксом».
Обновлено в 07:48
Происшествия

Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о теракте в Петербурге

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Киргизии Исломбека Тургунова по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Вооруженные полицейские ищут под Волгоградом сбежавшую медведицу

Волгоградские полицейские, вооруженные автоматическим оружием, разыскивают в Алексеевском районе сбежавшую из клетки егеря медведицу, сообщила во вторник журналистам представитель ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
Обновлено в 03:52
Здоровье

Россиян предупредили об опасности работ в огороде

С наступлением дачного сезона врачи предостерегли россиян о чрезмерном увлечении огородом.
Обновлено в 13:13
Авто

Не родись красивым: Hyundai представил новое поколение Creta

На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого продаётся в России под именем Creta.
Обновлено в 08:20
Единоборства

Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Общество

Шнуров в стихах рассказал о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 10:42
Музыка

Верка Сердючка выступит на «Евровидении»-2019

Обновлено вчера в 13:21
Экономика

Официально отменили три налоговых декларации

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу

Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
Футбол

Умер бывший генеральный директор ФК «Динамо» Сергей Федоров

Бывший генеральный директор московских футбольного и хоккейного клубов "Динамо" Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
Обновлено в 07:40
Шоу-бизнес

Ани Лорак рассказала о своих чувствах после развода в песне

Ани Лорак призналась, что её последняя песня стала откровением после развода с мужем.
Обновлено в 13:40
Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
Политика

Порошенко рассказал о планах Путина, но Кремль не в курсе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил планов участия Владимира Путина в июне в Нормандии в торжествах, которые посвящены празднованию 75-летия высадки участников войск антигитлеровской коалиции.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Массовая потасовка произошла на турнире по джиу-джитсу в Пятигорске

Обновлено в 13:40
Футбол

Чистка рядов в «Реале»: Зидан определил список футболистов «на выход»

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил список футболистов, которые покинут команды по окончании сезона.
Обновлено в 12:44
Политика

Макрон заявил о планах реконструировать Нотр-Дам за пять лет

Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев сбросил центнер

Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Игры

Компанией Microsoft выпущена бесплатная игра Forza Street

Отсюда можно сделать вывод, что Forza Street становится игрой, которая имеет большие перспективы выйти не только на Xbox и ПК, но еще и на другие платформы.
Обновлено в 03:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное