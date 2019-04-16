Игры
В Sony рассказали, какой будет новая PlaystationРИА Новости 11:56
Ведущий архитектор PlayStation Марк Церни рассказал, какой будет следующая модель игровой консоли.
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Футбол
Барселона — Манчестер Юнайтед 3:0
Обновлено в 16:50
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено в 12:53
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Политика
Порошенко обещал уволить всех губернаторов после победы на выборах
Занявший второе место в первом туре выборов президента Украины Петр Порошенко пообещал отправить в отставку всех губернаторов.
Обновлено в 14:18
Политика
Трамп обсудил с главой Минфина Турции поставки российских С-400
Дональд Трамп, лидер США, обсудил с Бератом Албайраком, главой турецкого Минфина, покупку Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 03:50
Кино
Иван Охлобыстин представил свой новый роман «Улисс»
Обновлено в 07:01
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама
Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
«Мы уже семья»: Виктория Лопырева не хочет свадьбы с Булатовым
Модель Виктория Лопырева недавно стала мамой, а отцом ее сына является бизнесмен Игорь Булатов.
Обновлено в 06:57
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Челябинске 700 домов остались без отопления из-за аварии
В Челябинске 700 домов оказались лишены отопления из-за аварии на улице Братьев Кашириных, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено в 16:01
Общество
Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя
Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
Обновлено в 02:04
Политика
У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности
В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.
Обновлено в 17:03
Экономика
Кабмин увеличил на 4,3% размер ряда выплат военным и полицейским
Правительство России проиндексировало на 4,3% ряд пособий и компенсаций для военнослужащих и сотрудников полиции.
Обновлено в 03:42
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Происшествия
Еще один фигурант дела о теракте в метро Петербурга арестован заочно
Басманный суд Москвы во вторник заочно санкционировал арест гражданина Киргизии Исломбека Тургунова, очередного фигуранта дела о теракте в петербургском метро.
Обновлено в 11:37
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Обновлено в 14:09
Происшествия
Обвиняемого в шпионаже норвежца Берга приговорили к 14 годам колонии
Московский городской суд признал норвежца Фруде Берга виновным в шпионаже и приговорил к 14 годам лишения свободы, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:29
Общество
НТВ решит судьбу госпитализированного Норкина
Школьный друг телеведущего НТВ Андрея Норкина, один из авторов единого учебника истории России Евгений Спицын рассказал о его самочувствии.
Обновлено в 09:30
Общество
Омбудсмен прокомментировала освобождение Карауловой по УДО
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что решение суда об условно-досрочном освобождении (УДО) из колонии бывшей студентки МГУ им. Ломоносова Варвары Карауловой соответствуют современной концепцию гуманизации уголовного права в России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:46
Происшествия
Найден бронзовый петух с мощами Христа со шпиля Нотр-Дам-де-Пари
В результате пожара 15 апреля в соборе Нотр-Дам-де-Пари обрушилось две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль.
Обновлено в 16:01
Общество
Американские читатели: угли еще не успеют остыть, как начнут строительство мечети
Менее месяца назад пожар уничтожил дверь исторической церкви Святого Сульпиция в Париже — оказалось, поджог.
Обновлено в 17:08
Общество
Памятник Жоресу Алферову открыли в Санкт-Петербурге
В здании Академического университета Петербурга появился памятник выдающемуся физику, нобелевскому лауреату Жоресу Алферову.
Обновлено в 11:16
Политика
Гуайдо обвинил администрацию Мадуро в геноциде
Объявивший себя временным президентом страны лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обвинил администрацию лидера Венесуэлы Николаса Мадуро в геноциде.
Обновлено в 16:12