Игры

В Sony рассказали, какой будет новая PlaystationРИА Новости 11:56

Ведущий архитектор PlayStation Марк Церни рассказал, какой будет следующая модель игровой консоли.
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В Sony назвали особенности следующей PlayStation

RT на русском16:44

Sony раскрыла подробности о следующем поколении Playstation

Телеканал 360°11:18

Разработчик PlayStation: новая консоль Sony не выйдет в 2019 году

Чемпионат11:32

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

РИА Новости11:56

Sony рассказала о новых возможностях PlayStation 5

ФАН10:44

Стало известно, когда PlayStation 5 точно не выйдет

Life.ru10:00

Sony раскрыла подробности PlayStation 5

Lenta.ru09:52
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Политика

США уличили КНДР в перевозке радиоактивных материалов

Эксперты Центра международных и стратегических исследований в США заподозрили Северную Корею в перемещении радиоактивных материалов на территории научного центра в Йонбене.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес

Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено в 17:55
Футбол

Ювентус — Аякс 1:2

Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Экономика

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено в 17:54
Политика

Порошенко пообещал уволить всех губернаторов после победы на выборах

«Еще одно: сразу же после второго тура, после моей победы на президентских выборах - хочу отметить, что такое требование конституции - все они уходят в отставку», - заявил Порошенко в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено в 17:38
Происшествия

Свидетель рассказал о начале конфликта с участием Кокорина и Мамаева

Обновлено в 11:24
Общество

Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Госдума приняла закон о надежном интернете

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Общество

Пересядем на такси? Проблемы общественного транспорта не решают годами

На примере Ставрополя STAV.AIF.RU выяснял, как сделать общественный транспорт комфортным для горожан.
Обновлено в 17:09
Транспорт

В России введут платные перекрестки

В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Здоровье

Эксперты раскрыли, сколько нужно ходить пешком для похудения

Обновлено в 07:26
Экономика

Арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Украинская компания "Укрнафта" сообщила о решении международного арбитража в Гааге, который обязал Россию выплатить компенсацию за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 08:03
Общество

Москалькова пообещала добиться перевода Ярошенко в другую тюрьму в США

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила журналистам, что отбывающий 20-летнее заключение в США российский летчик Константин Ярошенко нуждается в переводе в другую тюрьму по состоянию здоровья.
Обновлено в 17:38
Происшествия

В Венесуэле произошел массовый побег заключенных из тюрьмы

Обновлено в 16:23
Политика

Песков: Путин пока не собирается в Нормандию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил участие Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки союзников.
Обновлено в 13:48
Политика

У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности

В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.
Обновлено в 17:03
Общество

Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери

Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.
Обновлено в 09:39
Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Интернет

TikTok запретили в Индии за распространение порно

Приложение уличили в распространении данных детей до 13 лет без согласия родителей.
Обновлено в 11:27
Авто

Бразильский VW Constellation получил полноприводную версию

Бразильский филиал компании Volkswagen, выпускающий коммерческую технику, вывел на рынок новую модификацию грузовиков Constellation — с полноприводной трансмиссией.
Обновлено в 15:46
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Политика

Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.
Обновлено в 18:44
Общество

Шнуров в стихах рассказал о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Музыкант Сергей Шнуров посвятил стихотворение трагедии в соборе Парижской Богоматери, назвав произошедшее символом новой смены вех.
Обновлено в 10:42
Кино

В российской версии «Хеллбоя» Сталина заменили на Гитлера

В российском прокате фильма «Хеллбой» упоминание Иосифа Сталина заменили на Адольфа Гитлера, а оригинальное произношение на английском заглушили, оставив измененные субтитры.
Обновлено в 14:30
Армия и оружие

Стали известны характеристики ЗРК С-350 «Витязь»

Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Политика

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Политика

МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Единоборства

Геннадий Головкин встретится со Стивом Роллзом

Обновлено в 16:48
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