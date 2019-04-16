Игры
В Sony рассказали, какой будет новая PlaystationРИА Новости 11:56
Ведущий архитектор PlayStation Марк Церни рассказал, какой будет следующая модель игровой консоли.
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Происшествия
Неизвестный открыл огонь по прохожим близ ТЦ в штате Теннеси
Преступник открыл огонь возле торгового центра, расположенного рядом с национальным парком Грейт-Смоки-Маунтинс в американском штате Теннеси, передает Fox News.
Обновлено в 23:20
Культура
Умер писатель-фантаст Джин Вулф
Обновлено в 10:18
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Обновлено в 17:08
Шоу-бизнес
Пугачёва назвала Кудрявцеву девушкой с помойки
Обновлено в 23:07
Авто
На российском авторынке доминируют автомобили локальной сборки
В ходе очередного мониторинга российского авторынка эксперты выяснили, что доля новых легковушек, произведенных в РФ, достигла отметки в 85,1%. Такой цифры удалось достичь по итогам первых трех месяцев текущего года.
Обновлено в 06:37
Здоровье
Ярославские врачи обратились к губернатору и правительству с просьбой защитить их от оппозиции
Обращение к губернатору Дмитрию Миронову и правительству Ярославской области на своем сайте разместили врачи больницы № 3 Ярославля.
Обновлено в 07:04
Политика
Порошенко намерен к лету разместить в Донбассе миротворцев ООН
Уже в мае или в начале июня будут подписаны документы «нормандского формата», где будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелой техники и артиллерии, разоружение незаконных вооружённых формирований и принятие решения о введении «голубых касок» ООН, — приводит слова украинского лидера РИА Новости.
Обновлено в 13:34
Политика
Умер замруководителя администрации губернатора Сергей Трофимов
Первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов скончался 17 апреля на 70-м году жизни.
Обновлено в 21:04
Происшествия
В Челябинске более 700 домов остались без горячей воды и отопления
Более 700 жилых многоквартирных домов в Челябинске остались во вторник вечером без горячей воды и отопления из-за коммунальной аварии, при которой ожоги получили пять человек, сообщила пресс-служба губернатора региона.
Обновлено в 22:19
Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Наука
Похороненные в мегалитах люди оказались близкими родственниками
Исследователи обнаружили, что люди, похороненные в мегалитах в Ирландии и Скандинавии, нередко приходились друг другу близкими родственниками, при этом большинство из них были мужчинами.
Обновлено в 08:51
Экономика
Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»
Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено в 17:54
Политика
Экс-ведущий «антимайдана» предсказал «страшный» итог победы Зеленского
Опубликованный через неделю опрос Киевского международного института социологии показывает, что Зеленского готовы поддержать около 72,2 процента жителей, определившихся с выбором, а Порошенко — около 25 процентов.
Обновлено в 21:00
Хоккей
Команда Никиты Кучерова выбыла из Кубка Стэнли
Победитель регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли, проиграв и четвертый матч серии с "Коламбус Блю Джекетс".
Обновлено в 22:04
Финансы
Курс доллара в Венесуэле за день вырос на 23%
Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров - около $4,3 по новому курсу.
Обновлено в 20:39
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Наука
В 42000-летней туше жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь
Обновлено в 17:21
Политика
Путин поддержал проектирование ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Российский лидер Владимир Путин одобрил начало работ по проектированию высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Сотрудники Нотр-Дама задержали прибытие пожарных на 23 минуты
Парижская прокуратура, ведущая расследование пожара, в результате которого пострадал Нотр-Дам-де-Пари, пришла к выводу, что сотрудники собора вызвали экстренную службу с опозданием примерно на 23 минуты.
Обновлено в 23:02
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Авто
Бразильский VW Constellation получил полноприводную версию
Бразильский филиал компании Volkswagen, выпускающий коммерческую технику, вывел на рынок новую модификацию грузовиков Constellation — с полноприводной трансмиссией.
Обновлено в 15:46
Общество
Правнук Сталина назвал «дегенератами» оправдавших репрессии россиян
Правнук покойного руководителя СССР Иосифа Сталина Яков Джугашвили назвал "моральными уродами" и "дегенератами" жителей страны, которые сочли репрессии нормальным явлением.
Обновлено в 09:33
Футбол
Зидан принял решение избавиться от Бэйла
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан определился с игроками, которые должны покинуть команду по окончании нынешнего сезона, сообщает AS.
Обновлено в 12:57
Происшествия
На трассе в Приморье нашли медвежонка в коробке
Обновлено в 22:42
Наука
Стала известна настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле
Ученые Университета Цинциннати и Китайского университета геонаук выяснили, что самое массовое вымирание живых организмов в истории Земли было вызвано извержениями вулканов.
Обновлено в 23:09
Армия и оружие
Британские вертолеты сдержат в Эстонии «российскую агрессию»
Великобритания направила в Эстонию ударные вертолеты Apache, чтобы сдержать «очень вероятную угрозу» со стороны России.
Обновлено в 03:29
Кино
Новую серию «Игры престолов» посмотрели миллион россиян
Обновлено в 13:53