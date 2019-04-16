Игры

В Sony рассказали, какой будет новая PlaystationРИА Новости вчера в 11:56

Ведущий архитектор PlayStation Марк Церни рассказал, какой будет следующая модель игровой консоли.
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В Sony назвали особенности следующей PlayStation

RT на русскомвчера в 16:44

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

РИА Новостивчера в 11:56

Sony раскрыла подробности PlayStation 5

Lenta.ruвчера в 09:52

Sony раскрыла подробности о следующем поколении Playstation

Телеканал 360°вчера в 11:18

Sony рассказала о новых возможностях PlayStation 5

ФАНвчера в 10:44

Стало известно, когда PlayStation 5 точно не выйдет

Life.ruвчера в 10:00

Разработчик PlayStation: новая консоль Sony не выйдет в 2019 году

Чемпионатвчера в 11:32
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Общество

Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85

Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено вчера в 10:47
Космос

Астронавт Кристина Кук задержится на орбите почти на год

Обновлено 15 апреля в 23:24
Происшествия

На Камчатке ребенок умер после операции в больнице

Мальчик, страдающий онкологическим заболеванием, не смог очнуться от наркоза после плановой операции.
Обновлено в 00:37
Технологии

Пермский Promobot представил робота с человеческой внешностью

Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Надежда Савченко освобождена из-под стражи

Обновлено вчера в 02:24
Футбол

Аллегри: сказал президенту «Ювентуса», что останусь в клубе

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвёл итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:2), после которого туринский клуб завершил выступление в турнире.
Обновлено вчера в 17:53
Хоккей

Свечников не смог продолжить матч после драки с Овечкиным

Обновлено 15 апреля в 21:32
Транспорт

В России введут платные перекрестки

В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено вчера в 02:31
Политика

Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации

Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился

В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:56
Политика

Мёртвые утки убедили Трампа выслать российских дипломатов

Аргументы директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хаспел убедили президента США Дональда Трампа одобрить высылку 60 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес

Известно, какие подарки подарили Алле Пугачевой на ее 70-летний юбилей

Торжество прошло в семейном поместье певицы. Вечно молодая Алла Борисовна отметила юбилей - 70 лет.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия

В США у девочки нашли десять раковых опухолей в глазу

Обновлено в 00:40
Политика

СМИ рассказали о «патовой ситуации» для США в Венесуэле

Последний визит госсекретаря США Майка Помпео к границе Венесуэлы и Колумбии свидетельствовал об отсутствии у Соединенных Штатов плана действий в регионе, заявляет Washington Examiner.
Обновлено вчера в 19:58
Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссёр

Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссёр за спектакль «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре».
Обновлено вчера в 15:24
Футбол

«Барселона» разгромила «МЮ» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой каталонского клуба со счетом 3:0. Встреча прошла в Барселона на стадионе «Камп Ноу».
Обновлено вчера в 16:59
Политика

Арестованный в Греции Винник написал письмо Путину

Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции летом 2017 года, написал письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором сообщил о возобновлении голодовки и попросил позаботиться о его семье.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Песков: Путин пока не собирается в Нормандию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил участие Владимира Путина в июне в Нормандии в мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия высадки союзников.
Обновлено вчера в 13:48
Происшествия

BuzzFeed: сотрудники Нотр-Дама на 23 минуты затянули вызов пожарных

Сотрудники парижского собора Нотр-Дам-де-Пари 23 минуты пытались самостоятельно найти источник возгорания после первого срабатывания пожарной сигнализации, сообщает BuzzFeed со ссылкой на заявление французских должностных лиц.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

В Крыму назвали требования Киева по компенсации детскими играми

Во вторник пресс-служба "Укрнафты" сообщила, что постоянный третейский суд в Гааге взыскал с России 44,4 миллиона долларов компенсации за утрату имущества компании в Крыму.
Обновлено в 00:37
Происшествия

Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно

Обновлено вчера в 19:26
Армия и оружие

В Санкт-Петербурге началась разработка новой атомной подлодки

В Санкт-Петербурге начались опытно-конструкторские работы под шифром «Лайка» по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено вчера в 21:29
Культура

Шнуров рассказал о пожаре в Нотр-Даме в стихах

Музыкант Сергей Шнуров не остался в стороне от произошедших событий в Париже и посвятил стихотворение трагедии в соборе Парижской Богоматери, определяя произошедшее как "символ новой смены вех": Как символ новой смены вех.
Обновлено вчера в 12:45
Политика

Зеленский записал обращение со стадиона «Олимпийский» перед дебатами

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видео-обращение с киевского стадиона «Олимпийский», где рассказал о подготовке к дебатам и позиции действующего лидера страны Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:36
Происшествия

В Челябинске пять человек пострадали из-за прорыва теплотрассы

Обновлено вчера в 23:32
Общество

Челябинское УФАС проверит провокационную рекламу кафе

Челябинское УФАС проверит законность размещения рекламы кафе быстрого питания Street Food в ТРК «Родник» – на провокационные изображения пожаловались местные жители, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 00:53
Происшествия

Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам

Обновлено вчера в 19:56
Политика

WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400

Обновлено вчера в 22:45
Политика

Американские санкции основаны на «грязной лжи», заявил Дерипаска

Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что введенные против него санкции США основаны на "грязной лжи".
Обновлено вчера в 22:11
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