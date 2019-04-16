Игры
В Sony рассказали, какой будет новая PlaystationРИА Новости 11:56
Ведущий архитектор PlayStation Марк Церни рассказал, какой будет следующая модель игровой консоли.
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Политика
Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям
Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено в 17:00
Общество
В Кузбассе сменился начальник департамента культуры
Губернатор Сергей Цивилев поблагодарил ее за «значительный вклад» в развитие культуры Кузбасса.
Обновлено в 08:29
Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Конор Макгрегор, являющийся всемирно известным бойцом смешанного стиля единоборств (ММА), поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с победой в «ледовой стычке» с другим хоккеистом Андреем Свечниковым, сообщают «Известия».
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес
Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа
После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Футбол
Ювентус — Аякс 1:2
Обновлено в 16:54
Политика
Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу СМИ
Основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу присудили в этом году премию Европарламента за свободу СМИ.
Обновлено в 21:32
Происшествия
В США мужчина открыл стрельбу в торговом центре
В американском городе Севьервилл (штат Теннеси) мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.
Обновлено в 21:10
Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Общество
Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери
Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.
Обновлено в 09:39
Политика
«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда
По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 19:00
Здоровье
Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом
Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено в 10:56
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер
Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Хоккей
«Тампа» Кучерова вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф
«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела четвертое подряд поражение от команды «Коламбус Блю Джекетс», всухую проиграв серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:01
Армия и оружие
Британские вертолеты сдержат в Эстонии «российскую агрессию»
Великобритания направила в Эстонию ударные вертолеты Apache, чтобы сдержать «очень вероятную угрозу» со стороны России.
Обновлено в 03:29
Политика
Надежда Савченко освобождена из-под стражи
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях
В браке со Светланой Федор Бондарчук станет знаменитым режиссером, а сама Светлана добьется успеха как телеведущая, бизнесвумен и главный редактор популярного глянцевого журнала.
Обновлено в 07:13
Экономика
Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы
Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
Обновлено в 08:01
Политика
FT узнала о плане Дерипаски учредить приз СМИ за правду о санкциях
Адвокаты Дерипаски на этой неделе намерены учредить призовой фонд размером в $600 тыс. для изданий, которые раскроют истинные причины включения бизнесмена в американский санкционный список, сообщает Financial Times.
Обновлено в 18:29
Происшествия
В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки
По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Шоу-бизнес
Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту
Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Технологии
Пермская компания Promobot показала в Сколково андроида Алекса
Пермская стартап-компания Promobot презентовала в Сколково андроида Алекса.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев сбросил центнер
Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд
С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Политика
Россия выдворила польского дипломата из Иркутска
Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:50
Общество
Королевский пилот уволился из-за капризов Меган Маркл
Личный пилот герцогов Сассекских уволился из-за того, что его использовали как «круглосуточную службу доставки еды».
Обновлено в 11:38