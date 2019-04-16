Игры

В Sony рассказали, какой будет новая PlaystationРИА Новости 11:56

Ведущий архитектор PlayStation Марк Церни рассказал, какой будет следующая модель игровой консоли.
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Sony рассказала о новых возможностях PlayStation 5

ФАН10:44

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

РИА Новости11:56

Разработчик PlayStation: новая консоль Sony не выйдет в 2019 году

Чемпионат11:32

Sony раскрыла подробности о следующем поколении Playstation

Телеканал 360°11:18

В Sony назвали особенности следующей PlayStation

RT на русском16:44

Стало известно, когда PlayStation 5 точно не выйдет

Life.ru10:00

Sony раскрыла подробности PlayStation 5

Lenta.ru09:52
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Политика

Великобритания подготовила замену антироссийским санкциям

Британское правительство 15 апреля представило регламент об антироссийских санкциях, который должен вступить в силу после того, как Великобритания покинет Евросоюз (согласно последним договоренностям Лондона и Брюсселя, это должно произойти до 31 октября 2019 года).
Обновлено в 17:00
Общество

В Кузбассе сменился начальник департамента культуры

Губернатор Сергей Цивилев поблагодарил ее за «значительный вклад» в развитие культуры Кузбасса.
Обновлено в 08:29
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Конор Макгрегор, являющийся всемирно известным бойцом смешанного стиля единоборств (ММА), поздравил российского хоккеиста Александра Овечкина с победой в «ледовой стычке» с другим хоккеистом Андреем Свечниковым, сообщают «Известия».
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Футбол

Ювентус — Аякс 1:2

Обновлено в 16:54
Политика

Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу СМИ

Основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу присудили в этом году премию Европарламента за свободу СМИ.
Обновлено в 21:32
Происшествия

В США мужчина открыл стрельбу в торговом центре

В американском городе Севьервилл (штат Теннеси) мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.
Обновлено в 21:10
Политика

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Общество

Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери

Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.
Обновлено в 09:39
Политика

«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда

По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Обновлено в 19:00
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено в 10:56
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Хоккей

«Тампа» Кучерова вылетела из Кубка Стэнли в первом раунде плей-офф

«Тампа-Бэй Лайтнинг» потерпела четвертое подряд поражение от команды «Коламбус Блю Джекетс», всухую проиграв серию первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 22:01
Армия и оружие

Британские вертолеты сдержат в Эстонии «российскую агрессию»

Великобритания направила в Эстонию ударные вертолеты Apache, чтобы сдержать «очень вероятную угрозу» со стороны России.
Обновлено в 03:29
Политика

Надежда Савченко освобождена из-под стражи

Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук откровенно рассказала о разводе и новых отношениях

В браке со Светланой Федор Бондарчук станет знаменитым режиссером, а сама Светлана добьется успеха как телеведущая, бизнесвумен и главный редактор популярного глянцевого журнала.
Обновлено в 07:13
Экономика

Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы

Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
Обновлено в 08:01
Политика

FT узнала о плане Дерипаски учредить приз СМИ за правду о санкциях

Адвокаты Дерипаски на этой неделе намерены учредить призовой фонд размером в $600 тыс. для изданий, которые раскроют истинные причины включения бизнесмена в американский санкционный список, сообщает Financial Times.
Обновлено в 18:29
Происшествия

В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки

По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Шоу-бизнес

Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Технологии

Пермская компания Promobot показала в Сколково андроида Алекса

Пермская стартап-компания Promobot презентовала в Сколково андроида Алекса.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев сбросил центнер

Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Происшествия

Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно

Обновлено в 19:26
Футбол

Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»

Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился

В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Политика

Россия выдворила польского дипломата из Иркутска

Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес

Пугачева назвала шоу Кудрявцевой «помойкой» после выпуска о ее жизни

Обновлено в 08:51
Общество

Королевский пилот уволился из-за капризов Меган Маркл

Личный пилот герцогов Сассекских уволился из-за того, что его использовали как «круглосуточную службу доставки еды».
Обновлено в 11:38
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