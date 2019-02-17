Спорт

В Солт-Лейк-Сити стартовала смешанная эстафетаНева Спорт 16:05

В американском Солт-Лейк-Сити в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону стартовала смешанная эстафета. Каждую команду представляют четыре спортсмена: два мужчины и две женщины.
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В Солт-Лейк-Сити стартовала смешанная эстафета

Нева Спорт16:05

Сегодня двумя эстафетами заканчивается этап Кубка Мира по биатлону в американском Солджер Холлоу

Эхо Москвы11:04

Матч звезд Единой лиги ВТБ и смешанные эстафеты в Солт-Лейк-Сити. Спортивная ТВ-программа, 17 февраля

ProstoProSport01:22

Биатлон. Кубок мира. 8-й этап. Солт-Лейк-Сити (США). Одиночная смешанная эстафета (прямая видеотрансляция)

Стадион10:50

Расписание трансляций чемпионата Европы в Минске

Sports.ru08:45

Биатлон, Кубок мира 2019, 8-й этап, Солт-Лейк-Сити: 17 февраля — трансляци

Чемпионат02:00

Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из США, смотреть онлайн

Sport24.ru14:10
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Общество

«Ведомости»: ирландская CityJet отказалась от SSJ100

Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщили газете «Ведомости» топ-менеджеры двух лизинговых компаний.
Обновлено в 20:11
Общество

Источник: в Роскосмосе ожидаются увольнения в связи с ситуацией на УКВЗ

Обновлено в 17:19
Политика

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

Обновлено в 10:09
Политика

Испанские СМИ героизировали осаждавшую Ленинград дивизию

Одна из самых популярных газет Испании героизировала дивизию, участвовавшую в блокаде Ленинграда.
Обновлено в 19:58
Политика

Глава ОБСЕ выразил обеспокоенность героизацией Бандеры

Председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак в ходе встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заявил, что словацкая общественность обеспокоена в связи с ростом национализма на Украине, связанного, в том числе, с героизацией Степана Бандеры.
Обновлено в 16:55
Наука

Назван продукт, резко увеличивающий риск развития рака

Ученые Онкологического центра имени М. Д. Андерсона в США обнаружили, что чрезмерное употребление сахара увеличивает риск возникновения рака.
Обновлено в 08:47
ЖКХ

Сроки отключения горячей воды хотят сократить до трех дней

"Разрабатываются технологии, связанные с оптимизацией процессов управления сетями, переключения запорной арматуры, алгоритмами отключения и переключения, которые позволяют радикально сократить сроки отключения горячей воды", - заявил Чибис в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.
Обновлено в 18:27
Космос

В России разрабатывают космическую яхту для туристов

Ряд российских компаний разрабатывает космическую яхту для полетов туристов на околоземную орбиту, первые полеты могут состояться уже в ближайшие пять лет, сообщил генеральный конструктор НПО "Авиационно-космические технологии" Александр Бегак в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
Обновлено в 19:33
Спорт

Российские биатлонисты стали седьмыми в смешанной эстафете

Обновлено в 17:18
Общество

Лжебанкиры воруют у среднего россиянина тысячи рублей в год

Выдающие себя за сотрудников банка мошенники воруют у россиян в среднем по 3−5 тысяч рублей в год, доля таких атак растёт.
Обновлено в 19:57
Общество

Эксперты назвали регионы с самым высоким качеством жизни

Эксперты в рамках седьмого по счету исследования назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году.
Обновлено в 17:40
Политика

Посольство назвало провокацией появление российского флага в Солсбери

Посольство РФ в Лондоне считает "добротной провокацией" водружение российского флага на собор в Солсбери, если оно действительно имело место, заявил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:14
Политика

Муж Скабеевой поиздевался над провокаторами

Украинские журналисты Петр Залмаев и Тарас Березовец настойчиво провоцировали своего российского коллегу, видимо, ожидая, что тот "взорвется".
Обновлено вчера в 18:54
Армия и оружие

Российские РСЗО получат «умные взрыватели»

Обновлено в 19:04
Политика

Spiegel «лишил» США статуса мирового лидера

Как отмечает журнал, Пенс в ходе выступления говорил о том, что США при президенте Дональде Трампе стали "сильны как никогда", а "Америка снова стала лидером свободного мира".
Обновлено в 19:23
Армия и оружие

«Авангард» рекомендован к принятию на вооружение

Обновлено в 20:09
Общество

Отправивший подростку свои интимные фото экс-конгрессмен досрочно освободился

Энтони Винер, экс-конгрессмен и бывший супруг экс-советницы Хиллари Клинтон Хумы Абедин, вышел на свободу из тюрьмы в штате Массачусетс через 15 месяцев заключения.
Обновлено в 17:46
Происшествия

В драке в Москве погиб чемпион России по рукопашному бою

Обновлено в 07:29
Политика

СМИ сообщили о возможном визите Трампа в Японию в мае

Обновлено в 19:57
Политика

Премьер Польши не поедет в Израиль из-за слов Нетаньяху о нацистах

История конфликта МИД Польши вызвал посла Израиля в республике Анну Азари после появления в газете The Jerusalem Post слов Биньямина Нетаньяху о том, что поляки сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны.
Обновлено в 10:24
Экономика

Правительство: Камчатский край заключил все необходимые соглашения по нацпроектам

Камчатский край заключил все необходимые соглашения по национальным проектам в установленный срок.
Обновлено в 17:28
Финансы

Орешкин посоветовал хранить сбережения в рублях

Краткосрочная волатильность рубля на валютном рынке сохранится, но в долгосрочной перспективе он устойчив и будет плавно укрепляться в реальном выражении, считает министр экономического развития России Максим Орешкин.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Участница «Голоса» Юлия Райнер насмерть сбила таксиста

Певица Юлия Райнер сбила насмерть водителя такси, который вышел из своего автомобиля на проезжую часть Ленинградского шоссе в Москве.
Обновлено в 10:38
Общество

Россияне с пакетами устроили набег за едой на «Поле чудес»

Обновлено в 08:54
Происшествия

Лес загорелся в Чернобыльской зоне отчуждения

В лесу в Чернобыльской зоне отчуждения горит лес на площади около пяти гектаров. Информация о пожаре поступила в воскресенье в 17.40 мск.
Обновлено в 19:43
Экономика

Медведев подтвердил отсутствие планов изъять у бизнеса сверхдоходы

Идея изъять сверхдоходы у крупных компаний, в числе которых назывались "Северсталь", "Алроса", "Норникель", "Сибур", НЛМК, появилась летом 2018 года.
Обновлено в 08:47
Экономика

Reuters: Газпромбанк замораживает счета венесуэльской PDVSA

Газпромбанк заморозит счета венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:59
Здоровье

Названы шесть продуктов для избавления от жира на животе

Как сообщало ИА REGNUM, ранее диетологи назвали пять популярных продуктов, отказ от которых помогает бороться с жиром на животе.
Обновлено в 17:19
Политика

Сенатор США призвал военных Венесуэлы пустить гумпомощь в страну

Сенатор США Марко Рубио посетил пограничный пункт для распределения гуманитарной помощи Соединённых Штатов Венесуэле.
Обновлено в 19:06
Общество

Москвичей предупредили о заморозках

Жителей Москвы предупредили о заморозках в ночь на понедельник, 18 февраля, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:55
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