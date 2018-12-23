Происшествия

Губернатор Пермского края заявил, что шансов спасти горняков нет
Свободная Пресса
вчера в 20:11

Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что шансов спасти девятерых заблокированных в шахте компании "Уралкалий" в Соликамске строителей нет.
Свободная Прессавчера в 20:11
Максим Решетников
Было сделано все возможное для вызволения 9 строителей из шахты. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят, шансов нет. Борьба с пожаром в шахте продолжается.
— Максим Решетников, российский политикКоммерсантъ вчера в 19:15

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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 года. Кандидат экономических наук. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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