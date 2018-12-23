Происшествия

В Соликамске четыре человека задержаны по делу о пожаре в шахте
Известия
06:37

В рамках уголовного дела о гибели девяти человек во время пожара в шахте «Уралкалия» в Соликамске задержаны четыре сотрудника компании «УС-30», занимающейся строительными работами на месте происшествия.
Известия06:37
с чего всё началось
В рамках расследования, в качестве подозреваемых задержаны
: Андрей Купришкин, — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Максим Канищев, — начальник участка № 5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Игорь Чукаев, — горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680»; Андрей Артюхин, — начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680».
Пермский интернет-журнал Звезда06:49

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Криминалисты СК направлены в Соликамск для расследования причин пожара

RT на русском10:05

Криминалисты СК направлены в Соликамск для расследования пожара в шахте

ТАСС09:29

Четверых задержали, дело на контроле СК России. Как в Соликамске расследуют гибель горняков в шахте

Сайт города Пермь 59.ru08:11

По делу о пожаре в шахте в Соликамске задержали четырех человек

РИА Новости07:52

Четыре человека задержаны по делу о пожаре в шахте в Соликамске

В курсе.ру06:48

По делу о гибели 9 рабочих в шахте Соликамска задержаны четыре человека

КП - Пермь06:25

Следственный комитет: По делу о пожаре на шахте в Соликамске задержано четверо сотрудников подрядной организации

Пермский интернет-журнал Звезда06:49
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Происшествия

Пожар в шахте в Соликамске потушен

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Пациент клинической больницы № 2 в Новосибирске погиб во время пожара, который возник в его палате, сообщили в Следственном комитете.
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