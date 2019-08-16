Общество
В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогодыRT на русском 16:40
Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек. Об этом заявили в администрации Сочи.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:18, Ашберн
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Футбол
«Барселона» без Месси проиграла первый матч в чемпионате Испании
«Атлетик» обыграл «Барселону» в матче первого тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 17:35
Происшествия
В компьютерной системе аэропортов США произошел сбой
В американских аэропортах произошел сбой в компьютерной системе службы таможенного контроля, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку на кукурузное поле
Обновлено вчера в 01:34
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено в 16:17
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом»
Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Оренбургом» в стартовом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:19
Происшествия
Украинский олигарх осужден Мосгорсудом на 9 лет колонии
Мкртчан признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении средств, предоставленных ИСД Внешэкономбанком (ВЭБ).
Обновлено в 14:25
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Авто
Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях
Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».
Обновлено в 06:23
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 16:50
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Обновлено в 05:36
Футбол
Директор «Барселоны» подтвердил переход Коутиньо в «Баварию»
Обновлено в 14:32
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 12:20
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
13 августа истребитель НАТО F-18 опасно приблизился к самолету главы российского Минобороны Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 18:26
Здоровье
Диетолог назвала причины здорового питания россиян
В условиях высокой конкуренции, при стремительном образе жизни молодые люди предпринимают усилия, чтобы сделать выбор в пользу здорового питания, отказаться от курения, заниматься физкультурой, И такая тенденция очень радует, потому что здоровье общество определяется здоровьем его молодых членов.
Обновлено в 04:15
Здоровье
В России составляют списки детей, которым нужны запрещенные лекарства
Центр паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы составляет списки семей, в которых детям нужны незарегистрированные в России лекарства, сообщила руководитель центра Анна Федермессер.
Обновлено в 17:42
Общество
В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
Президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев предложил ввести штраф за выгул опасных пород собак без поводка и намордника.
Обновлено в 12:56
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Политика
Переход на четырехдневную рабочую неделю обсуждают в Госдуме РФ
Депутаты Госдумы РФ активно обсуждают переход на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 04:11
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты 17 августа
Заявки на проведение массовых пикетов 17 августа в столице подали глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, а также мундеп Хамовников, спецкор «Новой газеты» Илья Азар.
Обновлено вчера в 10:37
Энергетика
Bloomberg: американские санкции увеличили спрос на российскую нефть
Американские санкции против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к увеличению спроса на российскую марку сырой нефти, пишет Блумберг.
Обновлено в 02:00
Игры
Разработка масштабной модификации Skyblivion близится к завершению
Хоть труды разработчиков близятся к завершению, в команду все еще требуются программисты и 3D художники.
Обновлено в 04:54
Футбол
Зидан: всё меняется, отныне я буду полагаться на Бэйла
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сказал, что рассчитывает на вингера команды Гарета Бэйла в нынешнем сезоне.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Бригада «скорой» пострадала при ДТП в Петербурге
Обновлено в 17:18