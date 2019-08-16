Сочинские власти сообщили о готовности к эвакуации жителей в случае необходимости в связи с ожидающимися ливнями и смерчами и потребовали свернуть все палаточные лагеря возле рек. Об этом заявили в администрации Сочи.

В Сочи заявили о подготовке к эвакуации жителей из-за непогоды

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