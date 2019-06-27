Происшествия
Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в СочиИзвестия 06:46
В Сочи правоохранители задержали Виталия Никифорова, которого в июне сфотографировали на месте смертельной аварии в регионе. Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
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с чего всё началось
Полиция задержала в Сочи находящегося в федеральном розыске человека, которого жители Кущевки приняли за умершего бандита Сергея Цапка, сообщил РИА Новости в четверг представитель прокуратуры Краснодарского края.РИА Новости05:59
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Кино
Умер актер из сериала «Зачарованные» Билли Драго
Американский актер Уильям Юджин Берроуз, известный под псевдонимом Билли Драго, умер на 74-м году жизни.
Обновлено в 03:13
Гаджеты
Обновление Xiaomi «уничтожило» смартфоны
Обновление прошивки MIUI 10.3.1.0 выводит из строя смартфоны Xiaomi Mi 9 SE.
Обновлено в 08:00
Политика
Кремль не считает нужным корректировать закон об оскорблении власти
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон об оскорблении власти и госсимволов не нуждается в изменениях.
Обновлено в 07:57
Авто
Ford объявил об увольнении 20% сотрудников в Европе
Корпорация Ford уволит 12 тыс. сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:22
Авто
Mitsubishi собирается возродить модель Lancer Evolution
Японская компания Mitsubishi собирается возродить спорткар Lancer Evolution. Об этом 27 июня сообщает Autocar.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае
В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.
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Технологии
Reuters сообщил об атаках китайских хакеров на крупнейшие IT-компании
Хакеры китайской группировки Cloud Hopper провели масштабные кибератаки на 8 крупных мировых IT-компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, связанные с расследованием деятельности группировки.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Украина празднует поражение нацистской идеологии в Киеве
По словам политика, "нацистская идеология стала государственной на Украине, и закон о декоммунизации дал право расправляться со всеми советскими деятелями, военачальниками, издеваться над могилами героев".
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Сотрудники Следственного комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:28
Политика
Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России
Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Политика
Россия выплатит долг перед Советом Европы до ноября
Долг России по взносу в Совет Европы будет погашен до начала грузинского председательства в комитете министров (КМСЕ), то есть до ноября 2019 года, сообщил заместитель главы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Пользователей Сети удивил перехват российских самолетов над Балтикой
Британское издание Daily Mail опубликовало статью о сопровождении британскими истребителями российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Названа предварительная причина крушения Ан-24 в Бурятии
Источник сообщил, что причиной жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске стал отказ двигателя самолета.
Обновлено в 06:08
Общество
Набережную Исети заполонили скамейки-гробы
В Екатеринбурге на набережной реки Исеть на участке от Малышева до Карла Маркса появились скамейки, по форме напоминающие гробы.
Обновлено в 08:18
Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР
В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Президента Туниса госпитализировали
Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси был госпитализирован в связи с резким ухудшением самочувствия.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Анна Седокова перестала скрывать появившийся целлюлит
На снимках певицы в Instagram внимательные пользователи соцсети разглядели у нее целлюлит.
Обновлено в 07:09
Экономика
В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета
В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.
Обновлено в 08:45
Транспорт
Водители Mercedes и BMW чаще других скрывают номера на парковках
Водители дорогих иномарок Mercedes и BMW чаще других автомобилистов прячут номера своих машин на столичных парковках.
Обновлено в 07:15
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес
Как Алсу пережила конфликт с дочерью на «Голос. Дети»
Муж-банкир и трое детей Выйдя в 2006 году замуж за бизнесмена Яна Абрамова, сына председателя банка "Местный кредит", Алсу сразу настроилась на большую семью, - ведь именно таковы традиции мусульман.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Пенсионерку госпитализировали после укуса гадюки в Подмосковье
Ну и, разумеется, его обжили змеи. Как позже рассказала сама пострадавшая, гадюка ее укусила, когда женщина потянулась за ягодами.
Обновлено 25 июня в 07:31
Политика
Госдума одобрила сокращение рабочего дня селянкам
Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращенном рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.
Обновлено в 08:42
Политика
Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока -2»
США вновь стремятся воспрепятствовать строительству "Северного потока - 2". Комитет по иностранным делам американского Конгресса единогласно одобрил введение санкций против двух проектов: "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 08:35
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян
Панина признала, что контроль над расходами это «трепетная тема», к которой нужно подходить очень аккуратно, а сама идея пока сырая.
Обновлено в 08:36
Политика
Путин пообещал рост соцгарантий военных и правоохранителей
Государство продолжит развитие системы социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Виктория Боня призналась, что наконец-то поправилась
Бывшая звезда телепроекта «Дом-2» хочет поправиться, однако процесс очень медленный, а это не входило в её планы.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Киев усилил подразделения ВСУ у Сокольников снайперами
Офицер пресс-службы отметил, что в связи с этим оборонное ведомство Республики не исключает проведения провокаций со стороны ВСУ на данном направлении.
Обновлено в 08:12