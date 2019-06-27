Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в СочиИзвестия 06:46

В Сочи правоохранители задержали Виталия Никифорова, которого в июне сфотографировали на месте смертельной аварии в регионе. Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
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с чего всё началось

В Сочи задержали вора, которого приняли за Цапка

Полиция задержала в Сочи находящегося в федеральном розыске человека, которого жители Кущевки приняли за умершего бандита Сергея Цапка, сообщил РИА Новости в четверг представитель прокуратуры Краснодарского края.
РИА Новости05:59

Подробнее о событии

В Краснодарском крае задержали «воскресшего Сергея Цапка»

Кубанские новости06:29

В Сочи задержан «двойник» Сергея Цапка

Интерфакс07:34

Полиция Кубани задержала мужчину, похожего на Сергея Цапка

ТАСС06:22

В Сочи задержали «воскресшего» главаря «банды Цапков»

РБК06:38

В Сочи задержали мужчину, которого ранее приняли за «воскресшего» Цапка

КП - Кубань06:24

В Сочи задержали вора — «двойника» Цапка

Кубань 2406:38

В Сочи задержали вора, которого приняли за Цапка

РИА Новости05:59
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Кино

Умер актер из сериала «Зачарованные» Билли Драго

Американский актер Уильям Юджин Берроуз, известный под псевдонимом Билли Драго, умер на 74-м году жизни.
Обновлено в 03:13
Гаджеты

Обновление Xiaomi «уничтожило» смартфоны

Обновление прошивки MIUI 10.3.1.0 выводит из строя смартфоны Xiaomi Mi 9 SE.
Обновлено в 08:00
Политика

Кремль не считает нужным корректировать закон об оскорблении власти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон об оскорблении власти и госсимволов не нуждается в изменениях.
Обновлено в 07:57
Авто

Ford объявил об увольнении 20% сотрудников в Европе

Корпорация Ford уволит 12 тыс. сотрудников в Европе из-за реструктуризации производства. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено в 08:22
Авто

Mitsubishi собирается возродить модель Lancer Evolution

Японская компания Mitsubishi собирается возродить спорткар Lancer Evolution. Об этом 27 июня сообщает Autocar.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Забайкальских школьниц заставили работать официантками в Китае

В Забайкальском крае следователи начали проверку по заявлению родителей ученицы детской художественной школы Краснокаменска, вернувшейся из туристической поездки в КНР.
Обновлено в 07:44
Общество

Первую группу косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили в море

Обновлено в 05:46
Технологии

Reuters сообщил об атаках китайских хакеров на крупнейшие IT-компании

Хакеры китайской группировки Cloud Hopper провели масштабные кибератаки на 8 крупных мировых IT-компаний, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, связанные с расследованием деятельности группировки.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

Украина празднует поражение нацистской идеологии в Киеве

По словам политика, "нацистская идеология стала государственной на Украине, и закон о декоммунизации дал право расправляться со всеми советскими деятелями, военачальниками, издеваться над могилами героев".
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Сотрудники Следственного комитета в четверг, 27 июня, пришли с обысками в офисы «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:28
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за России

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной приняли решение покинуть сессию ПАСЕ, соответствующее заявление в фейсбуке опубликовал глава украинской делегации Владимир Арьев.
Обновлено вчера в 17:50
Экономика

Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье

Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Политика

Россия выплатит долг перед Советом Европы до ноября

Долг России по взносу в Совет Европы будет погашен до начала грузинского председательства в комитете министров (КМСЕ), то есть до ноября 2019 года, сообщил заместитель главы российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие

Пользователей Сети удивил перехват российских самолетов над Балтикой

Британское издание Daily Mail опубликовало статью о сопровождении британскими истребителями российских военных самолетов в небе над Балтийским морем.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Названа предварительная причина крушения Ан-24 в Бурятии

Источник сообщил, что причиной жесткой посадки Ан-24 в Нижнеангарске стал отказ двигателя самолета.
Обновлено в 06:08
Общество

Набережную Исети заполонили скамейки-гробы

В Екатеринбурге на набережной реки Исеть на участке от Малышева до Карла Маркса появились скамейки, по форме напоминающие гробы.
Обновлено в 08:18
Политика

Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР

В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00
Происшествия

Президента Туниса госпитализировали

Президент Туниса Бежи Каид ас-Себси был госпитализирован в связи с резким ухудшением самочувствия.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Анна Седокова перестала скрывать появившийся целлюлит

На снимках певицы в Instagram внимательные пользователи соцсети разглядели у нее целлюлит.
Обновлено в 07:09
Экономика

В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.
Обновлено в 08:45
Транспорт

Водители Mercedes и BMW чаще других скрывают номера на парковках

Водители дорогих иномарок Mercedes и BMW чаще других автомобилистов прячут номера своих машин на столичных парковках.
Обновлено в 07:15
Политика

Меркель вновь стало плохо на официальной встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Шоу-бизнес

Как Алсу пережила конфликт с дочерью на «Голос. Дети»

Муж-банкир и трое детей Выйдя в 2006 году замуж за бизнесмена Яна Абрамова, сына председателя банка "Местный кредит", Алсу сразу настроилась на большую семью, - ведь именно таковы традиции мусульман.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Пенсионерку госпитализировали после укуса гадюки в Подмосковье

Ну и, разумеется, его обжили змеи. Как позже рассказала сама пострадавшая, гадюка ее укусила, когда женщина потянулась за ягодами.
Обновлено 25 июня в 07:31
Политика

Госдума одобрила сокращение рабочего дня селянкам

Госдума приняла в первом чтении законопроект о сокращенном рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.
Обновлено в 08:42
Политика

Конгресс США одобрил санкции против «Северного потока -2»

США вновь стремятся воспрепятствовать строительству "Северного потока - 2". Комитет по иностранным делам американского Конгресса единогласно одобрил введение санкций против двух проектов: "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".
Обновлено в 08:35
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль за расходами россиян

Панина признала, что контроль над расходами это «трепетная тема», к которой нужно подходить очень аккуратно, а сама идея пока сырая.
Обновлено в 08:36
Политика

Путин пообещал рост соцгарантий военных и правоохранителей

Государство продолжит развитие системы социальных гарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес

Виктория Боня призналась, что наконец-то поправилась

Бывшая звезда телепроекта «Дом-2» хочет поправиться, однако процесс очень медленный, а это не входило в её планы.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Киев усилил подразделения ВСУ у Сокольников снайперами

Офицер пресс-службы отметил, что в связи с этим оборонное ведомство Республики не исключает проведения провокаций со стороны ВСУ на данном направлении.
Обновлено в 08:12
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Сергей Викторович Цапок
Лидер организованной преступной группировки в России, осуждённый к пожизненному заключению за организацию массового убийства и двух других расследованных убийств в Кущёвском районе Краснодарского края, кандидат социологических наук, бывший депутат Совета муниципального образования Кущёвский район.
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