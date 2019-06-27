Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в СочиИзвестия 06:46

Полиция задержала в Сочи находящегося в федеральном розыске человека, которого жители Кущевки приняли за умершего бандита Сергея Цапка, сообщил РИА Новости в четверг представитель прокуратуры Краснодарского края.

с чего всё началось

В Сочи правоохранители задержали Виталия Никифорова, которого в июне сфотографировали на месте смертельной аварии в регионе. Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

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