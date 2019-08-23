Происшествия
В Сочи совершил аварийную посадку самолёт «Уральских авиалиний»RT на русском 10:00
Самолёт Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Тель-Авива в Сочи, совершил аварийную посадку на курорте из-за проблем с шасси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта. Отмечается, что посадка была совершена в 15:37.
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Борт благополучно сел в Геленджике с незначительными неисправностями. Сейчас производится высадка пассажиров, после чего он полетит домой.
— Сергей Скуратов, российский архитекторИнтерфакс 10:30
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