Происшествия
В Сочи совершил аварийную посадку самолёт «Уральских авиалиний»RT на русском 10:00
Самолёт Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Тель-Авива в Сочи, совершил аварийную посадку на курорте из-за проблем с шасси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта. Отмечается, что посадка была совершена в 15:37.
Читать в источнике
Оценить48
Борт благополучно сел в Геленджике с незначительными неисправностями. Сейчас производится высадка пассажиров, после чего он полетит домой.
— Сергей Скуратов, российский архитекторИнтерфакс 10:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
Обновлено в 17:45
Футбол
Рамос: «Не исключаю, что в будущем стану главным тренером»
Не исключаю, что в будущем стану тренером, но говорить, что это случится завтра, было бы слишком громко.
Обновлено в 13:29
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Политика
Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве
Обновлено вчера в 07:16
Футбол
Ренату Саншеш перешел из «Баварии» в «Лилль»
Обновлено в 15:43
Политика
В США заявили о намерении открыть консульство в Гренландии
Госдепартамент США в письме к конгрессу сообщил о намерении открыть американское консульство в Гренландии для расширения присутствия страны в Арктике.
Обновлено в 18:23
Армия и оружие
Кишмария и Шойгу подписали соглашение о модернизации армии Абхазии
Главы оборонных ведомств обсудили сотрудничество двух стран, а также заключили соглашение между Москвой и Сухумом о финансировании расходов на модернизацию Вооруженных сил республики.
Обновлено в 06:10
Политика
Росгвардия попросила здания и земли
Проект предполагает, что региональные и муниципальные власти будут передавать Росгвардии дома и участки.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Политика
Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента
Экс-советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи утверждает, что у Трампа психические проблемы, которые не позволят ему переизбраться на второй срок.
Обновлено в 14:37
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года
В допинг-пробе форварда сборной России по хоккею и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова обнаружили кокаин, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Обновлено в 08:09
Футбол
Защитник «Севильи» из-за травмы покинул поле, плача на носилках
22-летний футболист столкнулся головой с Виктором Диасом. Регилон покинул поле на носилках, не скрывая слез.
Обновлено в 16:37
Футбол
«Эвертон» проиграл «Астон Вилле» в матче АПЛ
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Эвертон».
Обновлено в 16:55
Экономика
Mastercard допустила утечку данных 90 тыс. клиентов
Европейское отделение Mastercard сообщило властям Бельгии и Германии об утечке данных, которая затронула жителей этих стран, передает Bloomberg со ссылкой на заявление немецкого и бельгийского регуляторов.
Обновлено в 14:05
Политика
Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары
Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров.
Обновлено в 17:14
Кино
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено в 19:10
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Здоровье
Онколог перечислила 12 основных симптомов рака
Стало известно, какие симптомы могут свидетельствовать о развитии онкологических заболеваний.
Обновлено в 05:17
Общество
Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
ФАН показал первые кадры из освобожденного САА «Латаминского котла»
Корреспонденты Федерального агентства новостей, находящиеся на месте событий, предоставили первые кадры из освобожденного правительственными войсками САР «Латаминского котла».
Обновлено в 17:30
Политика
Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени
Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии.
Обновлено в 16:27
Экономика
Телефонное мошенничество затронуло треть россиян
Каждый третий россиянин (33 процента) признался, что он или его близкие сталкивались с телефонным мошенничеством, а почти каждый десятый (9 процентов) терял из-за этого значительную для себя сумму денег.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал, как отдыхал с детьми в Крыму
В Сети отметили, что сын и дочь артиста подросли за лето. Король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров воспитывает двоих детей.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на Кубани
Две машины столкнулись на трассе "Кавказ" в районе Армавира, погибли четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Бузова чуть не выпала из бассейна на втором этаже своей виллы
После нападения местной обезьяны певица устроила себе опасные игры в бассейне.
Обновлено в 14:26
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа ОС Android
Компания Google изменила дизайн логотипа своей мобильной операционной системы Android.
Обновлено вчера в 23:59