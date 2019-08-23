Происшествия
В Сочи совершил аварийную посадку самолёт «Уральских авиалиний»RT на русском 10:00
Самолёт Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Тель-Авива в Сочи, совершил аварийную посадку на курорте из-за проблем с шасси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта. Отмечается, что посадка была совершена в 15:37.
Читать в источнике
Оценить26
Борт благополучно сел в Геленджике с незначительными неисправностями. Сейчас производится высадка пассажиров, после чего он полетит домой.
— Сергей Скуратов, российский архитекторИнтерфакс 10:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 11:50, Ашберн
Экономика
Костин просит Путина помочь создать лидера зернового рынка
Президент банка ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором попросил помочь ВТБ создать нового российского зернового лидера, сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Югре нашли тела двух пропавших на реке подростков
В ХМАО спасатели обнаружили тела двух пропавших подростков 15-ти и 16-ти лет.
Обновлено в 09:50
Транспорт
Авиакомпании предупредили Акимова о росте затрат и простое самолетов
Как рассказал РБК представитель Nordwind Александр Сухоруков, нововведения могут приводить к простою судов: временно прекращали полеты уже три самолета этой авиакомпании — Аіrвиs A330 и А321, а также Boeing 777.
Обновлено в 09:12
Общество
Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Политика
Росгвардия может получить право забирать здания для боевых задач
Росгвардия хочет получить право требовать от региональных и муниципальных властей землю и помещения на время выполнения своих служебно-боевых задач.
Обновлено в 05:57
Экономика
Китай ударил по США ответными пошлинами
Пекин анонсировал введение дополнительных ответных пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов.
Обновлено в 10:08
Кино
Скончался режиссер Михаил Ведышев
Обновлено в 11:05
Политика
В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского
В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».
Обновлено в 05:32
Авто
В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat
В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Путин поручил ответить на испытание США запрещенных ракет
В чем Россия обвиняет США Президент Владимир Путин считает, что претензии к США, которые предъявила Россия по поводу нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), обоснованы.
Обновлено в 11:45
Здоровье
Больше половины россиян предпочитают самолечение визиту к врачу
Проект "Здоровье Mail. ru" провел опрос, который показал, что только 28% россиян в случае ухудшения самочувствия обращаются к врачам.
Обновлено в 10:11
Политика
Россия выразила протест Чехии из-за осквернения памятника
МИД России вызвал временного поверенного в делах Чехии и заявил ему протест из-за осквернения памятника маршалу Ивану Коневу в Праге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:10
Происшествия
В Москве мужчина ударил женщину ножом в шею
Мужчина в ходе конфликта ударил женщину ножом в шею на севере Москвы, пострадавшая госпитализирована, подозреваемый задержан.
Обновлено в 07:51
Политика
Борис Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на стол
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Суд в Кабардино-Балкарии отменил арест Мартину Кочесоко
Суд отменил решение о домашнем аресте Мартина Кочесоко, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавшая на заседании представитель кабардино-балкарской общественной организации по оказанию поддержки соотечественникам "Жьэгу" ("Очаг") Ольга Эфендиева-Бегретова.
Обновлено в 10:45
Авто
Составлен рейтинг самых «женских» марок автомобилей в России
Chery и Daewoo, занявшие первое и второе места в рейтинге соответственно, стали самыми «женскими» марками автомобилей в РФ.
Обновлено в 09:05
Культура
Никита Михалков перенес сорокачасовую операцию
Обновлено в 10:17
Футбол
Монреаль может перейти в «Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» интересуется защитником «Арсенала» Начо Монреалем, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Onda Vasca.
Обновлено в 09:56
Здоровье
Врач опроверг информацию о влиянии семечек на развитие аппендицита
Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют, — пояснил агентству специалист.
Обновлено вчера в 23:30
Гаджеты
Россияне стали реже покупать планшеты
Причиной стало распространение широкоэкранных смартфонов-фаблетов, которые, в отличие от планшетов, могут поместиться в карман.
Обновлено в 02:09
Авто
Audi представит во Франкфурте электрический внедорожник
Компания Audi опубликовала тизер концептуального электрического внедорожника под названием AI: Trail Quattro.
Обновлено в 10:44
Космос
У каждого есть своя миссия и задачи в матрице — севастопольский робот Юрий
В связи с запуском на космическую орбиту первого человекоподобного робота Фёдора ForPost встретился с его «старшим братом» и прототипом — антропоморфным роботом Юрием (модель SAR-400), который сейчас работает в Севастопольском государственном университете.
Обновлено в 11:01
Футбол
Зидан опроверг слухи о том, что Кейлор Навас хочет уйти из «Реала»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан назвал ложью информацию о том, что голкипер Кейлор Навас хочет покинуть команду.
Обновлено в 07:26
Политика
Под Калугой ФСБ задержала спонсоров террористов «ИГ»
Обновлено в 08:35
Экономика
Группа ГАЗ может перейти на неполную рабочую неделю из-за санкций
Предприятия "Группы ГАЗ" с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года могут перейти на четырехдневную рабочую неделю, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 04:49
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Обновлено в 08:15