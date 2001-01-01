Введение системы видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России по футболу предотвратит судейские ошибки, которые были допущены в матче "Сочи" и московского "Спартака". Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.

Гендиректор «Сочи»: VAR не допустит судейских ошибок, которые были в матче со «Спартаком»

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