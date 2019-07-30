Общество
В Сочи появились крупные летающие тараканыВечерний курьер 11:10
Предполагается, что данный вид, который чаще всего называют американским тараканом и содержат в террариумах или разводят для кормления ящериц и змей, мог распространиться в Сочи из-за непреднамеренного завоза или побега из террариума.
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Армия и оружие
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Киеву нужно создать ракеты, которые смогут поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге.
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