Общество

В Сочи появились крупные летающие тараканыВечерний курьер 11:10

Предполагается, что данный вид, который чаще всего называют американским тараканом и содержат в террариумах или разводят для кормления ящериц и змей, мог распространиться в Сочи из-за непреднамеренного завоза или побега из террариума.
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Гигантские летающие тараканы появились в Сочи

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Опасный сосед: крупный летающий американский таракан заселяет Сочи

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