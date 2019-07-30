Общество

В Сочи появились крупные летающие тараканыВечерний курьер 11:10

Предполагается, что данный вид, который чаще всего называют американским тараканом и содержат в террариумах или разводят для кормления ящериц и змей, мог распространиться в Сочи из-за непреднамеренного завоза или побега из террариума.
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Гигантские летающие тараканы появились в Сочи

Газета.Ru10:54

В Сочи в квартирах появились экзотические тараканы

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Появившиеся в Сочи гигантские летающие тараканы обитают и в Москве

РЕН ТВ09:26

Эксперт не увидел ничего необычного в появлении в Сочи гигантских тараканов

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Опасный сосед: крупный летающий американский таракан заселяет Сочи

КП - Кубань10:37

До 9 см с усами: Специалисты в Сочи рассказали о новом опасном обитателе жилых кварталов города

Sochinews05:39

В квартирах сочинцев завелись 9-сантиметровые американские тараканы

Кубань 2405:11
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Политика

Минобороны добилось отмены выплаты вдове погибшего в Сирии военного

Восточно-Сибирский окружной военный суд отменил решение о выплате наградных вдове старшего лейтенанта Сергея Елина, погибшего в Сирии.
Обновлено в 10:13
Игры

Стало известно возможное название новой Need for Speed

В сети появилась информация о названии новой части гоночной игры Need for Speed.
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Конгресс требует от Трампа ввести новые санкции против РФ

Конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол высказали президенту США Дональду Трампу требование о необходимости ввести новые санкции в отношении РФ.
Обновлено вчера в 17:13
Армия и оружие

Южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР «неопознанных ракет»

Обновлено в 17:33
Культура

Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику

Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Кино

Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис воссоединились

Исполнители главных ролей в боевике "Правдивая ложь" Арнольд Шварценеггер и Джеми Ли Кертис встретились через 25 лет после выхода картины в прокат.
Обновлено в 09:09
Общество

Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России

В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Экономика

В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине

Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.
Обновлено в 17:35
Политика

Трамп пообещал изучить информацию о заболевании Навального

Президент США Дональд Трамп сказал, что изучит информацию о проблемах со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован с острой аллергической реакции.
Обновлено в 14:59
Экономика

Вступил в силу закон об ипотечных каникулах

В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах, подписанный президентом 1 мая.
Обновлено в 19:26
Энергетика

Путин подписал закон о контроле цен на топливо

Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года демпфирующий механизм на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 14:40
Экономика

МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое

С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено в 07:03
Футбол

«МЮ» обыграл «Кристиансунн». Единственный гол забил Мата

Единственный гол забил полузащитник Хуан Мата.
Обновлено в 14:53
Шоу-бизнес

Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером

Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Общество

Боксёр Ковалёв обратился к правительству России по поводу пожаров в Сибири

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв обратился к правительству России по поводу пожаров в Сибири.
Обновлено в 18:46
Политика

В Крыму оценили призыв к Киеву ввести санкции из-за Крымского моста

Обновлено вчера в 07:58
Политика

ООН: Америка подвергнет Ассанжа пыткам

Эксперт по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН) Нильс Мельцер обратился к властям Британии и Швеции с просьбой не выдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа США.
Обновлено в 10:17
Космос

Ежедневно на Землю падает около 100 тонн космического мусора

Обновлено в 02:11
Происшествия

Останки известного гангстера эксгумируют в США

В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:03
Происшествия

Собянин прокомментировал несогласованную акцию в центре Москвы 27 июля

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал несанкционированный митинг 27 июля в центре столицы.
Обновлено в 08:24
Экономика

Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено в 13:22
Происшествия

В Белом море терпит бедствие частная яхта «Крейсер»

Обновлено в 14:38
Игры

В Call of Duty: Modern Warfare вернутся награды за серии убийств

Обновлено в 02:36
Политика

Путин упростил получение автомобильных номеров

Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие

В Рыбинске на воду спустили третий катер для охраны Крымского моста

На судостроительном заводе в Рыбинске состоялся торжественный спуск на воду третьего катера специального назначения "Грачонок" для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

Татьяна Арнтгольц познакомила Марка Богатырева со своими родителями

Журналисты узнали, что актриса познакомила Марка Богатырева со своими родителями.
Обновлено в 04:21
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Здоровье

Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху

Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено в 12:44
Наука

Международный эксперимент по поиску нейтрино в КБР начал набор данных

Международная научная группа начала новый этап для поиска таинственных частиц нейтрино.
Обновлено вчера в 18:42
Наука

Созданы искусственные клетки, которые реагируют на внешнее воздействие

Обновлено в 06:10
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