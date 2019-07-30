Общество
В Сочи появились крупные летающие тараканыВечерний курьер 11:10
Предполагается, что данный вид, который чаще всего называют американским тараканом и содержат в террариумах или разводят для кормления ящериц и змей, мог распространиться в Сочи из-за непреднамеренного завоза или побега из террариума.
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Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
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Международный эксперимент по поиску нейтрино в КБР начал набор данных
Международная научная группа начала новый этап для поиска таинственных частиц нейтрино.
Обновлено вчера в 18:42