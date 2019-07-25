Происшествия
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассыРИА Новости 11:14
Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю. "Движение осуществляется по одной полосе, регулируют экипажи ГИБДД", — говорится в сообщении. Это главная трасса, которая связывает населенные пункты вдоль побережья.
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Политика
МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ
МВД Австрии объявило в розыск Игоря Егоровича Зайцева.
Обновлено в 13:29
Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Политика
СБУ объяснила освобождение российских моряков
«Во время проведения следственных действий установлено, что экипаж танкера, находившийся на борту, не нарушал нормы Морского права и законы Украины, поэтому оснований для их задержания установлено не было», — заявили в пресс-службе.
Обновлено в 13:41
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке.
Обновлено в 12:06
Общество
О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
Усыновившая 118 детей китаянка получила 20 лет за мошенничество
Известная в Китае Ли Янься из провинции Хэбэй, усыновившая 118 детей, приговорена в 20 годам тюремного заключения за шантаж и мошенничество, сообщает Народный суд города Уань.
Обновлено в 10:15
Политика
Мосгоризбирком повторно отказал в регистрации пяти кандидатам
Мосгоризбирком подтвердил отказ в регистрации пяти кандидатам в депутаты Мосгордумы, рассказал журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе впервые вышли в свет вместе
В числе звезд, посетивших светское мероприятие, оказались Максим Виторган и Нино Нинидзе, совершившие первый публичный выход в качестве пары. @ninosha13 Фотографам удалось запечатлеть их вместе, несмотря на то что они старались держаться вдалеке от фотоколла.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Авто
«Автотор» планирует построить новый завод в Калининграде
Калининградский «Автотор» намерен в 2020 году построить завод с производственной мощностью 50 тыс. легковых машин в год.
Обновлено в 02:31
Политика
Юнкер и Джонсон обсудили Brexit
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер и новый премьер Великобритании Борис Джонсон говорили по телефону в четверг и обсудили Brexit.
Обновлено в 13:54
Происшествия
В Киеве возбудили дело после попытки нападения на Порошенко
В Киеве возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после попытки неизвестных напасть на бывшего украинского президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований.
Обновлено в 14:34
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
Дума разрешила получать реальные компенсации за изъятое судом жилье
Глава профильного комитета Павел Крашенинников («ЕР») в зале пленарных заседаний рассказал: теперь гражданин, который купил жилье, не зная о его криминальном прошлом, а потом потерял его по решению суда, сможет через суд истребовать компенсацию из казны РФ или «в размере суммы реального ущерба на дату изъятия жилья, или исходя из кадастровой стоимости» — по выбору.
Обновлено в 12:33
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:03
Кино
Директор HBO резко ответил фанатам «Игры престолов»
Директор канала HBO Кейси Блойс ответил на петицию фанатов сериала «Игра престолов», которые требуют переснять финал последнего, 8 сезона (эта петиция собрала 1,6 млн подписей в интернете).
Обновлено в 12:45
Происшествия
В офисе компании, чей танкер задержан на Украине, побывали силовики
Представители правоохранительных органов побывали в четверг в расположенном в Геленджике офисе компании "Фос шипинг менеджмент", чей танкер был задержан на Украине.
Обновлено в 12:47
Кино
Трейлер боевика «Гемини»: Уилл Смит пошел войной на Уилла Смита
Обновлено в 10:09
Культура
Константин Богомолов снимет сериал об «ангарском маньяке»
Обновлено в 08:07
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 09:00
Происшествия
Ответственный за памятники в Ленобласти задержан по делу о хищении
В настоящее время задержанный проходит по уголовному делу, связанному с хищениями и представительством при исполнении государственных контрактов.
Обновлено в 08:16
Футбол
Сын легенды сборной Швеции может перейти в «Спартак»
Нападающий "Норрчепинга" Йордан Ларссон может перейти в московский "Спартак", сообщает Expressen.
Обновлено в 12:59
Спорт
США подали протест на дисквалификацию соперницы Ефимовой Кинг на ЧМ
Олимпийскую чемпионку из США Лилли Кинг дисквалифицировали за нарушение правил прохождения поворота на дистанции 200 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, американская сторона решила опротестовать это решение.
Обновлено в 00:14
Здоровье
Более 130 ординаторов прошли аккредитацию в Боткинской больнице
Медицинский симуляционный центр Боткинской больницы стал первым местом в столице, в котором для ординаторов стала доступна процедура первичной специализированной аккредитации.
Обновлено в 13:51
Общество
Кадыров принял на работу охранником шестилетнего мальчика
У главы Чечни Рамзана Кадырова появился новый охранник — шестилетний Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 01:51
Политика
Госдума завершила весеннюю сессию
Государственная Дума завершила в четверг весеннюю сессию, в ходе которой было принято 325 законов.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Главу пресс-службы ГУ МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
В связи с делом Голунова президент снял с должностей двоих генералов — руководителя столичного УВД по Западному округу Андрея Пучкова и главу управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрия Девяткина.
Обновлено в 09:55
Общество
На Москву надвигается ультраполярное вторжение холодных воздушных масс
Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в конце июля российскую столицу ожидает ультраполярное вторжение холодных воздушных масс: подобное случается раз в 50–100 лет.
Обновлено в 02:26
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено в 13:41