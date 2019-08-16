Общество

Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуацииГазета.Ru вчера в 16:57

Отмечается, что все силы и средства для этого уже подготовлены. Власти также распорядились свернуть все палаточные лагеря вблизи рек из-за угрозы резкого подъема воды. Уточняется, что под большей угрозой находится Лазаревский район.
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