Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуацииГазета.Ru вчера в 16:57
Отмечается, что все силы и средства для этого уже подготовлены. Власти также распорядились свернуть все палаточные лагеря вблизи рек из-за угрозы резкого подъема воды. Уточняется, что под большей угрозой находится Лазаревский район.
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Кино
«Странники терпенья» Аленикова вошли в лонг-лист «Золотого глобуса»
Фильм «Странники терпенья» режиссера Владимира Аленикова вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус».
Обновлено вчера в 15:22
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить связи с Россией раньше Трампа
Ведрин положительно оценил предстоящую встречу французского президента Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным во Франции в преддверии саммита G7.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Ульяновске два человека умерли от отравления подсолнечным маслом
В Ульяновске двое пациентов из числа семи госпитализированных после отравления неизвестным веществом, содержавшимся, предположительно, в подсолнечном масле, скончались.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
В массовом ДТП на трассе «Кола» погиб человек
Обновлено в 03:24
Политика
Трамп призвал Индию и Пакистан урегулировать ситуацию с Кашмиром
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал Пакистан и Индию наладить сложившуюся ситуацию с Кашмиром посредством диалога.
Обновлено в 01:34
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали истребитель НАТО за сближение с самолетом Шойгу
Читатели издания El Confidencial оценили действия военных после сближения истребителя ВВС Испании F-18 в составе подразделения НАТО с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу над Балтикой.
Обновлено вчера в 22:38
Футбол
Леонид Слуцкий: «Тил — мечта для любого тренера»
Накануне дерби «Спартак» — ЦСКА в 6-м туре РПЛ главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий по просьбе обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера оценил новичка красно-белых Гуса Тила из АЗ, которого успел изучить по чемпионату Голландии.
Обновлено в 03:00
Происшествия
На Украине задержали сбежавшего при экстрадиции израильтянина
15 августа, в день запланированной экстрадиции в Израиль, иностранец исчез в международном аэропорту "Борисполь", находясь при сопровождении сотрудников СБУ.
Обновлено в 03:21
Здоровье
Тошнота может сигнализировать о начале диабета
О развитии сахарного диабета может предупреждать регулярная тошнота, заявили британские медики.
Обновлено 14 августа в 13:17
Происшествия
Макгрегор ударил пожилого мужчину из-за спора о виски
Спортсмен решил угостить посетителей заведения своим виски. Один из мужчин отказался выпить напиток, за что получил удар в голову.
Обновлено 15 августа в 05:56
Происшествия
Маме больного ребенка грозит уголовное дело из-за импортного лекарства
В Москве в отношении мамы больного ребенка возбудили уголовное дело из-за заказанных за границей лекарств.
Обновлено вчера в 04:40
Космос
Китай запустил первую коммерческую ракету-носитель Jielong-1
Первая китайская ракета-носитель для коммерческого использования Jielong-1 вывела на орбиту три спутника.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Игры
Разработчики Desperados III представили новую героиню — Изабель Моро
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Пассажирка самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, подверглась травле в соцсетях из-за публикации видео с места происшествия.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Самолет вернулся в аэропорт Хабаровска по техническим причинам
Самолет L-410 "Хабаровских авиалиний", вылетевший в субботу из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре с 13 пассажирами, через час после взлета вернулся в аэропорт по техническим причинам, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Космос
Роскосмос разработал способ маскировки спутников
Обновлено вчера в 21:02
Футбол
Максимилиан Филипп: «В „Динамо“ почувствовал доверие»
Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие.
Обновлено вчера в 22:05
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Обновлено в 03:01
Культура
В Москве спилили дерево из сериала «Бригада»
В Москве спилили ясень из сериала «Бригада», находившийся на смотровой площадке Воробьевых гор.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила
Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 17:33
Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:46
Футбол
«Зенит» обыграл «Ахмат» в молодёжном первенстве России
В матче 6-го тура молодёжного первенства России «Зенит» принимал грозненский «Ахмат».
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
Рожающую женщину высадили из автобуса в Неаполе за безбилетный проезд
Жительницу итальянского Неаполя во время предродовых схваток высадили из автобуса из-за отсутствия билета.
Обновлено вчера в 13:12