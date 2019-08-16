Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливнейРИА Новости 13:44

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
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В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

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Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено вчера в 18:00
Культура

Скончался композитор Роман Леденев

Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.
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Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
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Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
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Минприроды считает возможным полный запрет экспорта леса в Китай

Россия может прекратить экспорт леса в Китай, если Пекин не поможет справиться с деятельностью «черных лесорубов», заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин 15 августа в интервью газете «Ведомости».
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В центре Москвы мужчина с топором напал на сотрудников банка

В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвадии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам банка топором.
Обновлено в 19:14
Происшествия

Видео аварийной посадки самолета в Подмосковье появилось в Интернете

На кадрах видно, как воздушный лайнер на большой скорости садится на брюхо в поле, в момент приземления самолет сильно трясет.
Обновлено вчера в 04:42
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Умер голливудский актер Питер Фонда

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Россиянам разрешили компактные автомобильные номера

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:44
Армия и оружие

«В России дешевле»: индийский производитель Су-30МКИ может закрыться

У России дешевле Высокопоставленный чиновник ВВС заявил, что его ведомство может законтрактовать только 18 истребителей для компенсации Су-30МКИ, потерянных в авариях за последние два десятилетия.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Общество

Названы самые популярные у работодателей рабочие профессии

Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что наибольшим спросом пользуются машинисты автокрана, бетонщики, кровельщики и плотники.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Происшествия

Командир аварийно севшего А321 извинился перед пассажирами

Обновлено в 04:20
Общество

Суд огласил выводы повторной экспертизы по делу «Седьмой студии»

Обновлено в 03:57
Армия и оружие

Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу

Обновлено в 19:31
Происшествия

СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации

Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено в 20:57
Общество

Назван размер справедливой зарплаты в регионах России

Назван размер справедливой зарплаты в каждом российском регионе. Во всех из них, кроме одного, эта оценка превышает фактическую зарплату.
Обновлено вчера в 06:05
Общество

Строители Белорусской АЭС из РФ устроили протест из-за невыплаты зарплат

Около полусотни рабочих из России, строивших Белорусскую АЭС, вышли на главную площадь города Островец в Гродненской области республики.
Обновлено в 13:37
Наука

Мутантные черви оказались восприимчивее к опиоидам

Исследование поведения мутантных ГМ-червей Caenorhabditis elegans позволило ученым из Флориды обнаружить у рецептора GPR139 и его гомологов антиопиоидную активность.
Обновлено в 02:20
Кино

В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита»

Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.
Обновлено в 14:45
Наука

Новый экзокостюм облегчил одновременно и бег, и ходьбу

Испытания на беговой дорожке, в которых участвовали девять добровольцев, показали, что благодаря экзокостюму при ходьбе со скоростью 1,5 м/с человек экономит 9,3% энергии, а при беге со скоростью 2,5 м/с — 4%. Это эквивалентно тому, если бы человек разом сбросил 7,4 или 5,7 килограмма.
Обновлено вчера в 14:00
Здоровье

Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна

Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Обновлено в 07:40
Общество

Росстат: как изменился рацион россиян за последние 40 лет

В тематическом отчете Росстата говорится, что за последние сорок лет россияне стали есть вдвое меньше картофеля, во столько же раз увеличив потребление фруктов и ягод.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие

В России отвергли обвинения Болтона в краже гиперзвуковых технологий

Обновлено вчера в 06:42
Шоу-бизнес

Джулия Ванг высказалась о смене пола

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В Гонконге протестующие призвали бойкотировать ремейк «Мулана»

В Гонконге участники протестов против нового закона о выдаче преступников иностранным государствам призвали бойкотировать грядущий ремейк фильма «Мулан» с Лю Ифэй в главной роли.
Обновлено в 16:15
Армия и оружие

В Крыму случайно запустили управляемую ракету

Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:09
Происшествия

Застрявшие в Анталье россияне вылетели на родину

Застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов туристы из России вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя турецкой воздушной гавани.
Обновлено в 18:33
Здоровье

Заболевшая раком женщина назвала первый симптом своей болезни

Результаты биопсии свидетельствовали о том, что у Трейси Френч начал развиваться плоскоклеточный рак кожи.
Обновлено в 22:13
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