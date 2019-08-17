Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливнейРИА Новости вчера в 13:44
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
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Происшествия
«Неблагодарной» пассажирке аварийно севшего Airbus пожелали смерти
Обновлено вчера в 23:49
Космос
Роскосмос разработал способ маскировки спутников
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
Росгидромет объяснил скачок радиации после аварии под Северодвинском
Специалисты Росгидромета считают, что кратковременное повышение уровня радиации в Северодвинске 8 августа связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.
Обновлено вчера в 15:44
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетику» в стартовом матче чемпионата Испании
Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие
Испанцы раскритиковали свои ВВС за сближение с самолетом Шойгу
Обновлено вчера в 19:31
Происшествия
Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России
Обновлено вчера в 14:44
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»
Минобороны РФ показало видео первых летных испытаний тяжелого ударного беспилотника "Охотник".
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Зеленский решил выдавать украинские паспорта россиянам
По словам эксперта, принципиальное отличие решения Зеленского и указа президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке приема жителей Донбасса в российское гражданство заключается в том, что Россия не требует отказа от украинского гражданства, чего нельзя сказать об Украине.
Обновлено 14 августа в 01:00
Армия и оружие
Индия не исключила вариант применения ядерного оружия против Пакистана
Применит ли Индия имеющееся в ее арсенале ядерное оружие, "зависит от обстоятельств".
Обновлено вчера в 09:58
Здоровье
Малиновое варенье блокирует развитие раковых клеток
Обновлено в 01:25
Происшествия
На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме
В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Командир аварийно севшего А321 извинился перед пассажирами
Обновлено вчера в 04:20
Авто
Опрос: Более 80% россиян используют автомобили не по назначению
Эксперты онлайн-сервиса по обслуживанию автомобилей Uremont провели опрос и выяснили, что 83% россиян используют свои машины для уединения с любимыми, разговоров по телефону, а также в качестве склада.
Обновлено вчера в 21:47
Происшествия
Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила
Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.
Обновлено вчера в 17:33
Армия и оружие
Символика VMU-1 «Сторожевые псы» ВМС США - стилизация «женщины с косой»
В лапах, которые изображены как части оголённого скелета, «сторожевой пёс» держит стилизованное изображение косы.
Обновлено в 01:04
Кино
Умер голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 20:41
Футбол
«Бавария» объявила о договоренности по Коутинью
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Глазьев покинет свой пост в администрации президента
Советник президента России Сергей Глазьев перейдет на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.
Обновлено вчера в 05:09
Космос
Впервые замечено поглощение черной дырой нейтронной звезды
Черные дыры, как известно, ни в каком фактически наблюдаемом диапазоне не светятся, но что-то излучить вполне могла нейтронная звезда, если при поглощении ее разорвало, что вполне вероятно.
Обновлено вчера в 12:19
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено 15 августа в 04:05
Авто
Немецкая компания отказалась от закупки партии автомобилей Tesla
Немецкая компания Nextmove, которая занимается прокатом автомобилей, отказалась от закупки крупной партии электромобилей Tesla.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Рейс «Москва-Уфа» вернулся в аэропорт из-за птицы
Экипаж лайнера решил не рисковать и вернулся обратно в аэропорт Внуково.
Обновлено вчера в 08:14
Армия и оружие
Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ
Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.
Обновлено вчера в 12:48
Политика
Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения Парижа и Москвы
Политик уверен, что связи стоит улучшить до того, как это сделает американский лидер Дональд Трамп Бывший министр иностранных дел Франции (1997-2002) Юбер Ведрин призвал власти страны наладить отношения с Россией до того, как это сделает лидер США Дональд Трамп.
Обновлено в 00:32
Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.
Обновлено вчера в 19:46
Экономика
Татарстан направит на нацпроект «Жилье и городская среда» 5,6 млрд руб
Обновлено вчера в 09:01
Происшествия
В Одессе при пожаре в отеле погибли восемь человек
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
В Крыму случайно запустили управляемую ракету
Обновлено вчера в 22:09
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:44