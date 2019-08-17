Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Происшествия Росгидромет объяснил скачок радиации после аварии под Северодвинском Специалисты Росгидромета считают, что кратковременное повышение уровня радиации в Северодвинске 8 августа связано с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник» Минобороны РФ показало видео первых летных испытаний тяжелого ударного беспилотника "Охотник".

Политика Зеленский решил выдавать украинские паспорта россиянам По словам эксперта, принципиальное отличие решения Зеленского и указа президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке приема жителей Донбасса в российское гражданство заключается в том, что Россия не требует отказа от украинского гражданства, чего нельзя сказать об Украине.

Происшествия На Урале два человека пострадали при взрыве газа в частном доме В городе Сухой Лог (Свердловская область) произошел взрыв газа в частном доме, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Авто Опрос: Более 80% россиян используют автомобили не по назначению Эксперты онлайн-сервиса по обслуживанию автомобилей Uremont провели опрос и выяснили, что 83% россиян используют свои машины для уединения с любимыми, разговоров по телефону, а также в качестве склада.

Происшествия Вскрытие показало причину смерти американского миллиардера-педофила Стали известны официальные результаты судмедэкспертизы, проводившейся с целью определения причины смерти американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в торговле людьми и организации оргий с несовершеннолетними.

Политика Глазьев покинет свой пост в администрации президента Советник президента России Сергей Глазьев перейдет на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) на должность министра по интеграции и макроэкономике.

Космос Впервые замечено поглощение черной дырой нейтронной звезды Черные дыры, как известно, ни в каком фактически наблюдаемом диапазоне не светятся, но что-то излучить вполне могла нейтронная звезда, если при поглощении ее разорвало, что вполне вероятно.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Авто Немецкая компания отказалась от закупки партии автомобилей Tesla Немецкая компания Nextmove, которая занимается прокатом автомобилей, отказалась от закупки крупной партии электромобилей Tesla.

Происшествия Рейс «Москва-Уфа» вернулся в аэропорт из-за птицы Экипаж лайнера решил не рисковать и вернулся обратно в аэропорт Внуково.

Армия и оружие Сирийская армия освободила четыре деревни на юге Идлиба, сообщили СМИ Сирийская армия в пятницу установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, передает радиостанция Sham FM.

Политика Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения Парижа и Москвы Политик уверен, что связи стоит улучшить до того, как это сделает американский лидер Дональд Трамп Бывший министр иностранных дел Франции (1997-2002) Юбер Ведрин призвал власти страны наладить отношения с Россией до того, как это сделает лидер США Дональд Трамп.

Политика Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов долларов.