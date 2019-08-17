Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливнейРИА Новости вчера в 13:44

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
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Армия и оружие

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