Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливнейРИА Новости 13:44

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
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В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

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Собаки-спасатели вытащили из воды восьмерых человек, тонувших в море, во время праздника Феррагосто в Италии, сообщает агентство ANSA.
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Сроки запуска изменены с 25 июля 2020 года на 13 августа 2020 года. Экспедиция прибудет на Марс в марте 2021 года.
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