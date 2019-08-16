Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливнейРИА Новости 13:44
Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 21:23, Ашберн
Политика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов рублей.
Обновлено в 19:46
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено в 06:54
Космос
На Марс нельзя будет слетать дважды, заявил эксперт
Вячеслав Шуршаков из Института медико-биологических проблем Российской академии наук заявил, что доза радиации, которую человек получит за время путешествия на Марс и обратно, примерно соответствует максимальной допустимой дозе за всю жизнь.
Обновлено в 09:22
Авто
3 мелких нарушения ПДД, за которые водителя лишат прав
Большинство водителей знают, чито любой тюнинг на авто запрещен, однако многие считают, что фары красного цвета под это правило не попадают.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Застрявшие в Анталье россияне вылетели на родину
Застрявшие в аэропорту Антальи на 16 часов туристы из России вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщает в пятницу, 16 августа, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя турецкой воздушной гавани.
Обновлено в 18:33
Общество
Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей
Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено в 18:39
Футбол
Эдин Джеко продлил контракт с «Ромой»
Нападающий «Ромы» Эдин Джеко продлил контракт с клубом до 2022, информирует пресс-служба римлян.
Обновлено в 16:01
Политика
Ищенко прокомментировал ситуацию с украинскими моряками
Президент Центра системного анализа и прогнозирования политолог Ростислав Ищенко прокомментировал скандал на Украине, развернувшийся вокруг находящихся в России задержанных моряков.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Проверку свалок возле аэропорта «Жуковский» начнут 16 августа
Проблемные объекты по обращению с отходами вблизи подмосковного аэропорта «Жуковский», откуда из-за столкновения с птицами не смог улететь лайнер А321 «Уральских авиалиний», подвергнут проверке с 16 августа.
Обновлено в 03:11
Авто
Названы шесть самых надежных новых моторов
Обновлено в 20:02
Происшествия
Собаки вытащили восемь тонувших в море человек на празднике в Италии
Собаки-спасатели вытащили из воды восьмерых человек, тонувших в море, во время праздника Феррагосто в Италии, сообщает агентство ANSA.
Обновлено в 20:56
Экономика
Трамп созвал банкиров из-за спада индексов
Срочное совещание было проведено президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом с главами крупнейших американских банков в связи с обвалом фондовых индексов 14 августа, передаёт CNBC.
Обновлено в 18:13
Авто
Купеобразный кроссовер Infiniti QX55 выйдет через год
В модельном ряду Infiniti ожидается интересное пополнение: компания анонсировала купеобразный кроссовер с индексом QX55.
Обновлено в 10:33
Энергетика
Минск хочет до 2020 года получить от РФ компенсацию за «грязную» нефть
Белоруссия намерена до конца года договориться с Россией о компенсации потерь за поставленную в страну "грязную" нефть.
Обновлено в 15:39
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Обновлено в 20:44
Происшествия
Стало известно, как пилот А321 отреагировал на награду
Обновлено в 12:43
Энергетика
«Нафтогаз» хочет продать активы «Газпрома» на $3 млрд
Украинский "Нафтогаз" рассчитывает до конца следующего года выручить порядка $3 млрд от продажи активов российского "Газпрома", которые планирует взыскать по решениям стокгольмского арбитража.
Обновлено вчера в 07:15
Технологии
В сети криптовалюты Dash обнаружили уязвимость. Проблема уже решена
В блокчейне криптовалюты Dash была обнаружена неисправность, которая могла быть вызвана стресс-тестированием системы или хакерской атакой.
Обновлено в 09:24
Политика
Офис Зеленского назвал шаги для возвращения Крыма и Донбасса
Рабочая группа по вопросам реинтеграции Донбасса и Крыма с Украиной разработает стратегию, план которой будет регулярно пересматриваться и обновляться, написал в Facebook заместитель главы офиса украинского президента Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:13
Гаджеты
Эксперты выбрали лучшие портативные колонки
Обновлено в 08:22
Политика
Рогозин пригласил экипаж А321 на запуск ракеты с «Байконура»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил экипаж самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на запуск ракеты «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» с космодрома «Байконур».
Обновлено в 13:42
Общество
Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату
Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.
Обновлено вчера в 01:29
Здоровье
Названы способные ускорить старение кожи продукты
Специалисты назвали шесть продуктов, которые способны вызывать преждевременное старение кожи.
Обновлено в 15:05
Футбол
«Бавария» подтвердила аренду Коутиньо
Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич подтвердил, что немецкий клуб арендует у "Барселоны" полузащитника Филиппе Коутиньо, передает ZDF.
Обновлено в 18:30
Космос
Роскосмос перенес запуск миссии к Марсу
Сроки запуска изменены с 25 июля 2020 года на 13 августа 2020 года. Экспедиция прибудет на Марс в марте 2021 года.
Обновлено вчера в 11:21